Огласио се Вучић о поруци студената из Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија", истакао је како се нико није узнемирио због тога што су студенти из Републике Српске рекли студентима у Србији да су их издали и да неће да их подржавају.
Он је за Информер нагласио да се уопште нису узбудили јер их је баш брига за Републику Српску, као и за српски народ на Косову и Метохији, јер им је једини циљ да сруше Вучића.
Република Српска
Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"
Подсјећамо, синоћ су се у Бањалуци и Источном Сарајеву појавили транспаренти са порукама "Наши генерали нису злочинци" као одговор студентима из Србије на њихове пароле.
Ово је одговор студената, који су, како кажу, реаговали на оне појединце и политичке странке који Републику Српску називају "геноцидном" и српске генерале злочинцима у матици Србији.
Република Српска
Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти
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