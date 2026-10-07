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Огласио се Вучић о поруци студената из Републике Српске

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07.10.2026 22:57

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Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Александар Вучић, носилац листе "Уједињена Србија", истакао је како се нико није узнемирио због тога што су студенти из Републике Српске рекли студентима у Србији да су их издали и да неће да их подржавају.

Он је за Информер нагласио да се уопште нису узбудили јер их је баш брига за Републику Српску, као и за српски народ на Косову и Метохији, јер им је једини циљ да сруше Вучића.

Порука студената из Српске

Република Српска

Подршка студентима у Српској: "Наши генерали нису злочинци"

Подсјећамо, синоћ су се у Бањалуци и Источном Сарајеву појавили транспаренти са порукама "Наши генерали нису злочинци" као одговор студентима из Србије на њихове пароле.

Ово је одговор студената, који су, како кажу, реаговали на оне појединце и политичке странке који Републику Српску називају "геноцидном" и српске генерале злочинцима у матици Србији.

Студентска порука

Република Српска

Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

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Тагови :

Александар Вучић

студенти

Србија

Република Српска

Ратко Младић

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