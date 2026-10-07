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Ванредне контроле на београдском аеродрому

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07.10.2026 19:49

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Ванредне контроле на београдском аеродрому

На београдском Аеродрому "Никола Тесла" могућа су кашњења летова због грешке у обавезном кретању путника, а у току је ванредна контрола.

Из Аеродрома је саопштено да је грешка настала због пропуста једне од компанија која пружа услуге земаљског опслуживања и у току је ванредна контрола свих путника у конкретној зони аеродрома.

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"Извињавамо се путницима због непријатности и потенцијалних кашњења летова и захваљујемо им за разумевање и стрпљење. Безбедност путника и свих који бораве на аеродрому су наш приоритет", наводи се у саопштењу.

Ред летења се у реалном времену може пратити на званичном сајту аеродрома или посредством мобилне апликације Аеродрома.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

аеродром Никола Тесла

Београд

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