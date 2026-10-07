Ванредне контроле на београдском аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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На београдском Аеродрому "Никола Тесла" могућа су кашњења летова због грешке у обавезном кретању путника, а у току је ванредна контрола.
Из Аеродрома је саопштено да је грешка настала због пропуста једне од компанија која пружа услуге земаљског опслуживања и у току је ванредна контрола свих путника у конкретној зони аеродрома.
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"Извињавамо се путницима због непријатности и потенцијалних кашњења летова и захваљујемо им за разумевање и стрпљење. Безбедност путника и свих који бораве на аеродрому су наш приоритет", наводи се у саопштењу.
Ред летења се у реалном времену може пратити на званичном сајту аеродрома или посредством мобилне апликације Аеродрома.
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