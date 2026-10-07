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Нова трагедија у БиХ: Мушкарац преминуо, жена се бори за живот

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07.10.2026 19:46

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Нова трагедија у БиХ: Мушкарац преминуо, жена се бори за живот
Фото: АТВ

Четрдесетосмогодишњи мотоциклиста подлегао је повредама у Универзитетској клиничкој болници у Мостару након судара са аутомобилом, док се његова сапутница (46) бори за живот.

Здравствено стање жене је тешко и животно је угрожена, рекла је портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош за портал "Бљесак инфо".

Саобраћајна несрећа догодила се данас 14.35 часова у мјесту Миљковићи. У њој су учествовали аутомобил "опел" и мотоцикл БМВ.

Усљед тешких повреда мотоциклиста и његова сапутница превезени су у болницу у Мостару, али упркос напорима љекара возачу мотоцикла није било помоћи.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мостар

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