Нова трагедија у БиХ: Мушкарац преминуо, жена се бори за живот

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетосмогодишњи мотоциклиста подлегао је повредама у Универзитетској клиничкој болници у Мостару након судара са аутомобилом, док се његова сапутница (46) бори за живот.
Здравствено стање жене је тешко и животно је угрожена, рекла је портпарол МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош за портал "Бљесак инфо".
Саобраћајна несрећа догодила се данас 14.35 часова у мјесту Миљковићи. У њој су учествовали аутомобил "опел" и мотоцикл БМВ.
Усљед тешких повреда мотоциклиста и његова сапутница превезени су у болницу у Мостару, али упркос напорима љекара возачу мотоцикла није било помоћи.
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