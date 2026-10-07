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Правоснажна пресуда: Кабиловићу 19 година затвора, Халиловићу шест

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07.10.2026 16:22

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Фото: pexels/Ron Lach

Врховни суд Федерације БиХ, одлучујући у жалбеном поступку, у кривичном предмету против Бериза Кабиловића и Армина Халиловића, због кривичног дјела Организирани криминал у вези са другим кривичним дјелима, потврдио је пресуду Кантоналног суда у Тузли у дијелу којим су оптужени оглашени кривим, чиме је ова пресуда у том дијелу постала правоснажна.

Првостепеном пресудом Кантоналног суда у Тузли, суд је оптуженима за почињена кривична дјела изрекао казне затвора и то:

  • Беризу Кабиловићу за Кривично дјело Организовани криминал у вези са кривичним дјелима Убиство, Договор за учињење кривичних дјела, Угрожавање сигурности, Насилничко понашање у стицају са продуженим кривичним дјелом Изнуда, јединствену казну затвора у трајању од 19 година.
  • Армину Халиловићу за кривично дјело Организовани криминал, у вези са кривичним дјелом Договор за учињење кривичних дјела, Насилничко понашање у стицају са продуженим кривичним дјелом Изнуда, јединствену казну затвора у трајању од 6 година и 6 мјесеци.

Жалба тужилаштва у односу на дио пресуде којом су оптужени Бериз Кабиловић, као организатор групе и Армин Халиловић, као њен члан, ослобођени оптужбе за кривично дјело Организирани криминал у вези са помагањем у покушају убиства, а Бериз Кабиловић и кривичног дјела Организирани криминал у вези са кривичним дјелом Припремање кривичног дјела, је уважена, па је пресуда Кантоналног суда у Тузли у том дијелу укинута и одређено одржавање претреса пред Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пресуда

Затвор

Бериз Кабиловић

Армин Халиловић

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