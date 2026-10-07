Правоснажна пресуда: Кабиловићу 19 година затвора, Халиловићу шест

Аутор:АТВ редакција
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Врховни суд Федерације БиХ, одлучујући у жалбеном поступку, у кривичном предмету против Бериза Кабиловића и Армина Халиловића, због кривичног дјела Организирани криминал у вези са другим кривичним дјелима, потврдио је пресуду Кантоналног суда у Тузли у дијелу којим су оптужени оглашени кривим, чиме је ова пресуда у том дијелу постала правоснажна.
Првостепеном пресудом Кантоналног суда у Тузли, суд је оптуженима за почињена кривична дјела изрекао казне затвора и то:
Жалба тужилаштва у односу на дио пресуде којом су оптужени Бериз Кабиловић, као организатор групе и Армин Халиловић, као њен члан, ослобођени оптужбе за кривично дјело Организирани криминал у вези са помагањем у покушају убиства, а Бериз Кабиловић и кривичног дјела Организирани криминал у вези са кривичним дјелом Припремање кривичног дјела, је уважена, па је пресуда Кантоналног суда у Тузли у том дијелу укинута и одређено одржавање претреса пред Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине.
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