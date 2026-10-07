Возио пребрзо и без дозволе: Предложен притвор возачу који је усмртио пјешака

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Брчко дистрикта затражило је одређивање једномјесечног притвора возачу М.С. (35) из Брчког осумњиченом за изазивање саобраћајне несреће у којој је погинуо пјешак И.Р. (84) из Брчког.
Несрећа се догодила у понедјељак поподне у Мостарској улици у Брчком.
”Постоји основана сумња да је М.С. управљајући возилом без возачке дозволе и крећући се неприлагођеном брзином изазвао тешку саобраћајну несрећу од чији трагичних посљедица је погинуо пјешак И.Р. из Брчког”, наводе у Тужилаштву Брчко дистрикта.
Додају да се М.С. на терет ставља да је починио тешко кривично дјело против сигурности јавног саобраћаја за које је запријећена казна од једне до осам година затвора.
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”Притвор је предложен због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело, с обзиром на то да је у претходном периоду више пута возио без возачке дозволе, због чега је прекршајно санкционисан”, наводе у Тужилаштву Брчко дистрикта.
О притвору ће одлучивати Основни суд у Брчком.
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