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"Српска и Додик незаобилазан политички фактор не само у БиХ"

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07.10.2026 16:07

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"Српска и Додик незаобилазан политички фактор не само у БиХ"
Фото: АТВ

СНСД не одустаје од принципа да легитимно изабрани представници бошњачког, хрватског и српског народа буду дио власти, а Република Српска и политика Милорада Додика су незаобилазан политички фактор и то не само у БиХ, изјавио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"Изборни побједници треба да буду дио власти, а свако друго рјешење нас је доводило у веома тешку и готово изоловану ситуацију", нагласио је Кошарац.

Он је додао да су већ најављени неки договори, док ће органи СНСД-а доносити одлуке.

Одговарајући на питање о томе каква ће бити политика СНСД-а према ЕУ, односно европском путу БиХ, Кошарац је нагласио да нема европског пута ако ће Република Српска губити уставне надлежности.

"Ни са једном од глобалних оквира нећемо да водимо расправу о било чему ако ће то губити уставне надлежности Републике Српске. Не дамо уставне надлежности Републике Српске", рекао је Кошарац новинарима у Сарајеву.

Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара, рекао је да данас нико не зна какве перспективе има ЕУ, наводећи да само неколико политичара из ФБиХ користи ову шарену лажу да би добили одређене политичке поене.

Сташа Кошарац

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"Када смо позивали на изградњу суверенитета у БиХ и да ЕУ посматрамо као партнера на начин да ми овдје дефинишемо наше потребе, имали смо снисходљиве одласке у Европску комисију дијела странака из ФБиХ и заступање ставова Европске комисије умјесто да штите интересе Републике Српске и ФБиХ", изјавио је Кошарац новинарима.

Он је додао и да неће да штити интересе ЕУ никада, већ интересе људи из Републике Српске. "Видим кроз имплементацију споразума о стабилизацији и придруживању и многих других уговора које имамо са ЕУ да смо ми на губитку у Републици Српској и ФБиХ", закључио је Кошарац.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Сташа Кошарац

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