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Кошарац: Највећи изборни губитник је Конаковић

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07.10.2026 15:38

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Елмедин Конаковић је највећи изборни губитник јер је дозволио да бивши амбасадор САД Мајкл Марфи и Кристијан Шмит од њега направе политичког покусног кунића, оцијенио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је рекао да су сви политички интереси остварени преко Конаковића, док га нису преузели Марфи и Шмит.

Додао је да Конаковић прижељкује да се што касније формира нова власт како би што дуже остао на министарском мјесту, али сматра да је то његов проблем.

"Ми идемо даље. Зато сам и рекао, да можда размисли да оде и пољуби у руку Милорада Додика ако то Додик прихвати да овај Савјет министара остане у што дужем техничком мандату", рекао је Кошарац након што је Конаковић оптужио СНСД за наводне блокаде рада заједничких институција.

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Кошарац је рекао да ће представници српског народа, окупљени око политика предсједника Додика и институција Републике Српске, имплементирати само политике за добробит Републике Српске и српског народа.

(СРНА)

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Тагови :

Сташа Кошарац

Елмедин Конаковић

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