Зијаду Крњићу истекао мандат, усвојен правилник за ГП Градишка

Аутор:АТВ редакција
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Данас је одржана електронска сједница Управног одбора УИО БиХ на којој је усвојен Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији, што је је било потребно за отварање Граничног прелаза Градишка.
Сједници није присуствовао Зијад Крњић којем је у септембру истекао мандат члана као експерта испред Владе Федерације БиХ.
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