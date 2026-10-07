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Зијаду Крњићу истекао мандат, усвојен правилник за ГП Градишка

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07.10.2026 13:29

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Зијаду Крњићу истекао мандат, усвојен правилник за ГП Градишка
Фото: ATV

Данас је одржана електронска сједница Управног одбора УИО БиХ на којој је усвојен Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији, што је је било потребно за отварање Граничног прелаза Градишка.

Сједници није присуствовао Зијад Крњић којем је у септембру истекао мандат члана као експерта испред Владе Федерације БиХ.

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Подијели:

Тагови :

Зијад Крњић

Срђан Амиџић

ГП Градишка

Коментари (2)

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