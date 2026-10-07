Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице

Аутор:АТВ редакција
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Изборни пораз на свим нивоима, искључење Љубише Петровића, шефовање Бранка Блануше. Све то, а можда и више, на сједницама наредне седмице, прво Предсједништво, а затим и Главни одбор СДС-а. Сједнице је најавио предсједник партије Бранко Блануша.
"Најважније је да ће СДС у наредном периоду отворено разговарати о свим питањима која су важна за наше даље дјеловање. На сједницама страначких органа анализираћемо изборне резултата и донијети одлуке о организационим питањима", рекао је Блануша.
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Он је нагласио да су одлуке у СДС-у увијек доносили и доносиће чланство и страначки органи, саопштено је из ове странке.
Блануша је навео да ће након сједница Предсједништва и Главног одбора СДС-а јавност бити упозната са закључцима и одлукама.
Блануша је сједницу Предсједништва најавио за 14. октобар, а убрзо након тога биће заказана и сједница Главног одбора.
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СДС је на општим изборима 2026. године претрпио пораз на свим нивоима власти. Њихови кандидат Бранко Блануша и Маринко Божовић поражени су од кандидата СНСД-а, док у Народној скупштини Републике Српске мјесто најјаче опозиционе партије препуштено ПСС-у Драшка Станивуковића.
У понедјељак ујутру, дан након одржаних избора, искључен је Љубиша Петровић, градоначелник Бијељине. Одлуку Бранка Блануше ипак читаво чланство није подржало. Док су једни оправдавали, други су позивали да се о томе још разговара. Било како било, пред функционерима су двије тешке сједнице које ће засигурно одрадити судбину партије.
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