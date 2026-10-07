Logo

Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 14:20

Коментари:

1
Коначни обрачун у СДС-у наредне седмице, заказане двије сједнице
Фото: ATV

Изборни пораз на свим нивоима, искључење Љубише Петровића, шефовање Бранка Блануше. Све то, а можда и више, на сједницама наредне седмице, прво Предсједништво, а затим и Главни одбор СДС-а. Сједнице је најавио предсједник партије Бранко Блануша.

"Најважније је да ће СДС у наредном периоду отворено разговарати о свим питањима која су важна за наше даље дјеловање. На сједницама страначких органа анализираћемо изборне резултата и донијети одлуке о организационим питањима", рекао је Блануша.

Огњен Бодирога

Република Српска

Бодирога: Почело је чишћење у СДС-у

Он је нагласио да су одлуке у СДС-у увијек доносили и доносиће чланство и страначки органи, саопштено је из ове странке.

Блануша је навео да ће након сједница Предсједништва и Главног одбора СДС-а јавност бити упозната са закључцима и одлукама.

Блануша је сједницу Предсједништва најавио за 14. октобар, а убрзо након тога биће заказана и сједница Главног одбора.

govedarica

Република Српска

Сад се укључио и Вукота Говедарица: Расколу у СДС-у нема краја

СДС је на општим изборима 2026. године претрпио пораз на свим нивоима власти. Њихови кандидат Бранко Блануша и Маринко Божовић поражени су од кандидата СНСД-а, док у Народној скупштини Републике Српске мјесто најјаче опозиционе партије препуштено ПСС-у Драшка Станивуковића.

У понедјељак ујутру, дан након одржаних избора, искључен је Љубиша Петровић, градоначелник Бијељине. Одлуку Бранка Блануше ипак читаво чланство није подржало. Док су једни оправдавали, други су позивали да се о томе још разговара. Било како било, пред функционерима су двије тешке сједнице које ће засигурно одрадити судбину партије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДС

Бранко Блануша

сједница

Коментари (1)

Више из рубрике

Припадници Управе за ваздухоплоство Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске данас су извршили ваздушни медицински транспорт двадесетдвогодишње пацијенткиње из Бањалуке која је због повреде кичме хитно упућена на даље лијецење у Београд.

Република Српска

Успјешно реализована три медицинска транспорта хеликоптером

1 ч

0
Сахрана Биљане Плавшић

Република Српска

Биљана Плавшић сахрањена у Бањалуци

2 ч

0
Опијело Биљани Плавшић у Бањалуци

Република Српска

У Бањалуци служено опијело Биљани Плавшић

3 ч

1
Некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић остаће упамћена као непоколебљиви борац за српски народ и Републику Српску, изјавио је данас предсједник Милорад Додик.

Република Српска

Додик: Биљана Плавшић - непоколебљиви борац за српски народ и Српску

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Кошарац: Највећи изборни губитник је Конаковић

15

37

Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

15

37

Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

15

29

Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

15

24

Ови хороскопски знаци се најтеже подносе: Њихове разлике често прерасту у сукоб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима