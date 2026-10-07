Додик: Биљана Плавшић - непоколебљиви борац за српски народ и Српску

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи предсједник Републике Српске Биљана Плавшић остаће упамћена као непоколебљиви борац за српски народ и Републику Српску, изјавио је данас предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је на комеморацији у Бањалуци истакао да је Плавшићева пружала шансу другима и жртвовала свој комодитет изванредног интелектуалца за политичку борбу за Републику Српску.
Он је навео да је Биљана Плавшић била политичар и добар човјек, те да ће остати записано да је пресуђена, а да није починила ниједно убиство нити организовала било шта.
"Плавшићева се борила за српски народ и њен једини критеријум у политици је био да ли се довољно борите или не за српски народ. Није јој био важан неки политички предзнак", истакао је Додик.
Он је рекао да је Плавшићева као предсједник Републике Српске била непоколебљива у тренуцима када је доносила одлуку и када је ту одлуку требало да спроведе.
"Плавшићева је знала шта ради и све што је чинила је да у безнадном времену пружи шансу Републици Српској и српском народу", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, Плавшићева је крајем деведесетих година преузела одговорност за Републику Српску и њену стабилност.
"Република Српска је тада била подијељена, физички и институционално, и пријетило је да дође до бруталног сукоба и да нестане. Плавшићева је тада дала шансу Републици Српској да се ишчупа из међународне завјере", подсјетио је Додик.
Он је истакао да је 20 година остао на бранику исте Републике Српске коју је замишљала и за коју се борила Биљана Плавшић.
"Дужност представника Републике Српске је да чувају пажњу према људима, међу којима је Плавшићева, који су се храбро и срчано борили у немогућим условима за политичку и историјску ствар – гигант који се зове српски народ и Република Српска", закључио је Додик.
Прије комеморације у Банском двору, највиши званичници Републике Српске уписали су се књигу жалости.
Плавшићева ће бити сахрањена у 13.00 часова на гробљу Свети Пантелија уз највише почасти.
Биљана Плавшић преминула је 1. октобра у Београду у 96. години.
Била је српски политичар, универзитетски професор и доктор биолошких наука, народни посланик у Скупштини Републике Српске и српски члан Предсједништва некадашње СР БиХ.
У Републици Српској била је један од два потпредсједника, све до 14. септембра 1996. када је, под притиском међународне заједнице, Радован Караџић пренио предсједничка овлашћења на њу.
На изборима те године изабрана је за предсједника Републике Српске
Бивши је декан Природно-математичког факултета у Сарајеву, бивши функционер Српске демократске странке и бивши предсједник Српског народног савеза.
Плавшићева се 10. јануара 2001. године добровољно предала Хашком трибуналу пред којим је 7. априла 2000. оптужена.
Осуђена је 27. фебруара 2003. године на 11 година затвора. Из Хага је 26. јуна 2003. године пребачена у Шведску на издржавање казне у затвору у Хинсеберју, одакле је пуштена крајем октобра 2009. године у Београд, након одслужења двије трећине казне.
У Београду је живјела повучено, без политичке активности, преноси Срна.
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