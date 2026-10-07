Logo

Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 10:29

Коментари:

0
Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти
Фото: Ustupljena

На студентским домовима у Републици Српској постављени су транспаренти упућени студентима у Србији: "Наши генерали нису злочинци", "Српска није геноцидна, издали сте нас". Одговор је ово на окупљање "Студентске листе" у Новом Пазару и њихове поруке.

А, поруке су биле кратке и јасне: "Сребреница је геноцид. Ратко Младић је злочинац." Тај транспарент је развијен на окупљању које се одржало 3. октобра.

Њихове поруке додатно су проширили бројни аутошовинисти по друштвеним мрежама који су поручили да је "вријеме да неко храбро на студентским окупљањима каже оно што Србија од студената треба да чује".

Српски студенти

Прије неколико дана, представници "Студентске листе" долазили су у Републику Српску да би промовисали свој план и идеје. Међутим, њихови скупови нису пријављени органима реда, самим тим им није било ни дозвољено обраћање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Студентска листа

студенти

Коментари (0)

Више из рубрике

Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

Република Српска

Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

1 ч

1
Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра

Република Српска

Додик: Српска једногласно осуђује терористичке нападе од 7. октобра

1 ч

0
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Република Српска

Фонд ПИО упозорава пензионере: Доставити потврду о животу, ово је рок

1 ч

0
Нови пресјек: Колика је разлика између Саве Минића и Бранка Блануше?

Република Српска

Нови пресјек: Колика је разлика између Саве Минића и Бранка Блануше?

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

05

Преминула глумица Ив Мари Сејнт

11

01

Жртву мучили 30 сати, па га бацили са балкона: Тројка оптужена за брутално убиство

10

49

Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

10

47

Хоће ли цијене горива у Српској ускоро да падну?

10

37

Бењамина Карић неће прихватити мандат, остаје начелница

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима