Ово су поруке "Студентске листе" због које су реаговали српски студенти

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На студентским домовима у Републици Српској постављени су транспаренти упућени студентима у Србији: "Наши генерали нису злочинци", "Српска није геноцидна, издали сте нас". Одговор је ово на окупљање "Студентске листе" у Новом Пазару и њихове поруке.
А, поруке су биле кратке и јасне: "Сребреница је геноцид. Ратко Младић је злочинац." Тај транспарент је развијен на окупљању које се одржало 3. октобра.
Њихове поруке додатно су проширили бројни аутошовинисти по друштвеним мрежама који су поручили да је "вријеме да неко храбро на студентским окупљањима каже оно што Србија од студената треба да чује".
Прије неколико дана, представници "Студентске листе" долазили су у Републику Српску да би промовисали свој план и идеје. Међутим, њихови скупови нису пријављени органима реда, самим тим им није било ни дозвољено обраћање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
11
05
11
01
10
49
10
47
10
37
Тренутно на програму