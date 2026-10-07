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У мору пронађене стотине граната из Другог свјетског рата

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07.10.2026 11:23

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Грчка, острво Сирос
Фото: Pexels

Стотине граната и других пројектила из Другог свјетског рата откривене су током истраживања морског дна у солунској луци, објавила је грчка мрежа "ЕРТ њуз".

Муниција је пронађена у подручју предвиђеном за планирано проширење шестог пристаништа у солунској луци.

Вјерује се да има око 80 бомби тежине веће од 50 килограма, које су лоциране током магнетног истраживања морског дна.

Сматра се да су њемачке трупе бациле бомбе у море током свог брзог повлачења из Солуна, док је Црвена армија напредовала преко Балкана у октобру 1944. године, подсјећа "Катимерини".

Радови на изградњи бетонских елемената пристаништа тренутно су заказани за март 2027. године. Морско дно мора бити очишћено до тада како би радови на проширењу луке могли да се наставе на вријеме.

Локалне власти су затражиле од грчке Владе подршку у спровођењу даљих истраживања и безбједном одлагању муниције, преноси Срна.

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Тагови :

граната

Други свјетски рат

Грчка

Солун

Море

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