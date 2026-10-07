Рубио: Испоруке нафте готово на нивоу од прије почетка сукоба

Аутор:АТВ редакција
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Испоруке нафте кроз Ормуски мореуз готово да су се вратиле на ниво од прије почетка сукоба између САД и Ирана, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
Он је новинарима након састанка са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом рекао да је Иран изгубио пуну контролу над мореузима и својом економијом.
"Ормуски мореуз је отворен и кроз њега пролази готово онолико нафте колико је пролазило прије него што је сукоб почео", навео је Рубио, преноси Срна
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