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Рубио: Испоруке нафте готово на нивоу од прије почетка сукоба

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07.10.2026 11:17

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Амерички државни секретар Марко Рубио говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Испоруке нафте кроз Ормуски мореуз готово да су се вратиле на ниво од прије почетка сукоба између САД и Ирана, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

Он је новинарима након састанка са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом рекао да је Иран изгубио пуну контролу над мореузима и својом економијом.

"Ормуски мореуз је отворен и кроз њега пролази готово онолико нафте колико је пролазило прије него што је сукоб почео", навео је Рубио, преноси Срна

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Тагови :

Марко Рубио

Сједињене Америчке Државе

Иран

Ормуски мореуз

Нафта

цијене нафте

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