Вашингтон и Атина започињу размјену информација у пољу борбе против тероризма

Аутор:АТВ редакција
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САД и Грчка започињу нову размјену информација између полицијских агенција у пољу борбе против тероризма, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
Он је на конференцији за новинаре након састанка са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Атини рекао да је Грчка посебно изложена пријетњама које доносе масовне миграције и кријумчарење људи.
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"У оквиру наших напора у борби против заједничких пријетњи нашим земљама, поносно објављујемо нови меморандум о разумијевању којим се оснива заједнички безбједносни програм јачања размјене информација у пољу борбе против тероризма између наших полицијских агенција", навео је Рубио, истакавши важност Грчке као савезника САД у НАТО-у.
Герапетритис је саопштио да Грчка има вољу да сарађује са САД и да понуди помоћ на мору у Ормуском мореузу уколико тамо постоји одржив мировни процес, преноси Срна.
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