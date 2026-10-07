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Вашингтон и Атина започињу размјену информација у пољу борбе против тероризма

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07.10.2026 11:50

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Амерички државни секретар Марко Рубио, лијево, говори током заједничке конференције за новинаре са грчким министром спољних послова Ђорђем Герапетритисом у Министарству спољних послова, у сриједу, 7. октобра 2026. године, у Атини, Грчка.
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

САД и Грчка започињу нову размјену информација између полицијских агенција у пољу борбе против тероризма, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

Он је на конференцији за новинаре након састанка са грчким министром спољних послова Јоргосом Герапетритисом у Атини рекао да је Грчка посебно изложена пријетњама које доносе масовне миграције и кријумчарење људи.

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"У оквиру наших напора у борби против заједничких пријетњи нашим земљама, поносно објављујемо нови меморандум о разумијевању којим се оснива заједнички безбједносни програм јачања размјене информација у пољу борбе против тероризма између наших полицијских агенција", навео је Рубио, истакавши важност Грчке као савезника САД у НАТО-у.

Герапетритис је саопштио да Грчка има вољу да сарађује са САД и да понуди помоћ на мору у Ормуском мореузу уколико тамо постоји одржив мировни процес, преноси Срна.

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Тагови :

Јоргос Герепетритис

Марко Рубио

Грчка

Америка

Вашингтон

Сарадња

тероризам

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