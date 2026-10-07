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Ризик од епидемије куге је низак

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07.10.2026 09:25

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Лабораторија
Фото: pexels/ www.kaboompics.com

Ризик од епидемије куге у Русији је низак после смрти лабораторијске техничарке у Иркутску, саопштила је Свјетска здравствена организација (СЗО).

СЗО је саопштила да није открила знаке даљег ширења заразе откако је прошле недјеље преминула Дарија Шипилова.

"Ризик од епидемије у Русији низак је након изненадне смрти лабораторијске техничарке која је радила у институту за истраживање куге у Сибиру", наводи се у саопштењу СЗО.

Лабораторија епрувета

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Дарија Шипилова, која је имала 28 година, преминула је прошле недјеље, два дана пошто се разбољела, а у извјештајима руских медија сугерише се да се можда заразила послије инцидента на свом радном мјесту, гдје се чувају и проучавају опасни патогени.

Руске власти су умањиле значај овог инцидента и наводе да је Шипилова преминула од "упале плућа непознате етиологије", али строге карантинске мјере уведене су у истраживачком центру у граду Иркутску, као и у неколико сусједних болница.

Кристијан Линдмајер, портпарол СЗО, изјавио је да нема знакова ширег избијања заразе.

"Сви контакти пацијенткиње су идентификовани и њихово здравствено стање се прати, али нико до данас није показао симптоме болести", рекао је Линдмајер.

EK: Пратимо ситуацију; Русија: Нема доказа
Европска комисија и државе чланице Европске уније разговараће у сриједу о сумњи на избијање плућне куге у Сибиру, док руске власти наводе да нема доказа да је њена болест изазвана патогенима са којима је радила.
Европски центар за превенцију и контролу болести саопштио је да сумња на избијање куге "још није потврђена".

Такође, навео је да руски званичници и даље истражују да ли је вирусна плућна куга узрок смрти Шипилове, али и да је СЗО процијенила здравствени ризик као "умјерен до низак" за Иркутск, "низак" за остатак Русије и "веома низак" за Европу.

Шипилова (28), која је радила у истраживачком институту, поломила је 25. септембра епрувету са патогеном плућне куге, пренијели су раније локални медији.

Потом је примљена у болницу 29. септембра са симптомима тешке упале плућа и преминула је у ноћи између 1. и 2. октобра.

Дарија Сипилова

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Руске власти саопштиле су да нису пронашле доказе да је њена болест била изазвана неким од патогена са којима је радила и истакле да је ситуација под контролом.

Болница у којој је радница лечена стављена је у карантин, док је око 200 особа које су биле у контакту с њом подвргнуто строгом медицинском надзору.

Казахстан, Киргистан и Узбекистан увели су, одвојено, превентивне мјере на границама како би спријечили могуће ширење заразних болести.

(РТС)

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Тагови :

Куга

Русија

СЗО

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