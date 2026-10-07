Трансродна особа (18) починила масакр у канадској школи помоћу вјештачке интелигенције

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је ухапшен у САД у вези са масовном пуцњавом у канадској школи , за коју се раније знало да ју је испланирала 18-годишња трансродна особа уз помоћ вјештачке интелигенције. Министарство правде САД је јуче саопштило да је 30-годишњи Џејмс Коди Брајант из државе Вашингтон приведен.
Оптужен је за заверу за убиство у страној земљи, извјештава Гардијан.
Канадска полиција је идентификовала Џеси ван Рутселар као осумњичену за масакр у фебруару. Она је убила осам људи: своју мајку, полубрата и шесторо дјеце у школи. То је била друга најсмртоноснија пуцњава у школи у канадској историји, а убица је, како се наводи, имао проблема са менталним здрављем.
Већ је било познато да је користила четбот ChatGPT за планирање напада. Безбједносни тим компаније OpenAI, власника четбота, забиљежио је њена питања о оружаном насиљу, али није обавестио полицију. Компанија је наводно затворила њен налог, али је она отворила нови.
Породице жртава и покрајина Британска Колумбија поднеле су тужбу против компаније OpenAI и извршног директора Сема Алтмана због тога што нису пријавили понашање убице. До сада није било познато да ли је Ван Рутселар разговарала о својим плановима са стварном особом.
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На заједничкој конференцији за новинаре Министарства правде САД и канадске полиције (RCMP) јуче, власти су саопштиле да су се Брајант и Ван Рутселар састали прије око три године на угашеном сервису Omegle и да су од тада у контакту. Министарство тврди да је Брајант понудио новац и „техничке савјете“ убици шест мјесеци прије напада.
Нил Флојд, вршилац дужности америчког тужиоца, и Мајк Херингтон, специјални агент у Сијетлу, рекли су да вјерују да је Брајант послао Ван Рутселару око 100 долара за нове ципеле и око 15 долара за упаљач. Власти су рекле да нема назнака да су се њих двојица икада лично срели.
Према оптужници коју је добио на располагању канадски ЦБЦ, Брајант је „свјесно и намјерно“ учествовао у завери са Ван Рутселаром која је почела најкасније у августу 2025. године. У судском документу се наводи да је Брајант тог августа рекао Ван Рутселару да треба да „пронађу начин да обришу“ поруке.
Средином децембра, предложио је коришћење ВПН-а како би избегао откривање због „објављивања снимка пуцњаве на мрежи“. Полиција каже да је Брајант покушао да одговори Ван Рутселара од напада у неколико наврата, али није контактирао власти.
Али након што је убила мајку и полубрата у њиховој породичној кући, Ван Рутселар није могла да покрене аутомобил. Власти кажу да јој је Брајант дала савијет како да покрене мотор, што јој је омогућило да се одвезе до школе и изврши напад. Брајант је такође пристала да уживо преноси пуцњаву.
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Агент Херингтон је изјавио да полиција није сигурна да ли би Ван Рутселар уопште починио злочин да Брајант није дао пристанак. Брајанту, који је амерички држављанин, биће суђено у САД. Истрагу води ФБИ, који је најавио наставак сарадње са канадским властима. Још увијек није познато да ли осумњичени има адвоката.
#BREAKING: James Cody Bryant, a 30-year-old man (who identifies as a woman) from Washington State, has been arrested by US authorities for allegedly helping Jesse Van Rootselaar plan and execute the mass shooting earlier this year in Tumbler Ridge, BC.
According to authorities, Bryant allegedly sent the shooter money to fund the shooting, provided instructions for reaching the school after Rootselaar had already murdered his family members, and even offering to LIVESTREAM the shooting for sickos online.
Thank you to Washington law enforcement for catching this man! 👏 Hopefully now we can get some justice for the families.— Canada Proud (@WeAreCanProud) October 6, 2026
Подсјетимо, девет особа, укључујући осумњиченог, пронађено је мртво након пуцњаве у граду у сјевероисточној канадској провинцији Британска Колумбија, саопштила је канадска полиција у фебруару. Повређено је 27 особа.
Шест ученика пронађено је мртво у средњој школи у Тамблер Риџу, а полубрат и мајка пронађени су мртви у кући убице, саопштила је полиција тада. Осумњичени је такође пронађен мртав од посљедица ране коју је сам себи нанио, саопштила је полиција, додајући тада да не вјерују да постоје други осумњичени или даља претња јавности.
Јавно упозорење послато на мобилне телефоне грађана описало је нападачицу као „смеђокосу жену у хаљини“. Десничарски медији у Канади одмах су известили да је у питању осамнаестогодишњи мушкарац који се идентификовао као трансродна особа, а полиција је касније објавила да је у питању трансродна жена.
(индекс)
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