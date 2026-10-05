Дјевојчица (12) убијена због паркинг мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Дјевојчица (12) убијена је у пуцњави између двојице мушкараца који су се, како се сумња, посвађали због паркинг мјеста у парку у Балтимору, гдје се у том тренутку одржавала утакмица омладинског америчког фудбала, саопштила је полиција.
Полицајци су одмах по дојави дошли у парк Леон Деј, гдје су пронашли дјевојчицу и једну жену са прострелним ранама од ватреног оружја, преноси АП.
Двојица мушкараца, такође, су се појавила у оближњим болницама и затражила љекарску помоћ, рекао је комесар полиције Балтимора Ричард Ворли на ванредној конференцији за новинаре.
Дјевојчица је, нажалост, подлегла повредама и преминула у болници, док повреде троје одраслих нису биле опасне по живот, навео је Ворли.
Република Српска
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Према његовим ријечима, двојица мушкараца су почела бездушно да пуцају један на другог током свађе за коју се вјерује да је избила због паркинг мјеста, а меци су погодили дјевојчицу и жену које су се ту затекле. Полиција убрзано трага за најмање двојицом осумњичених.
Ворли је нагласио да дјевојчица није била директна мета напада.
„Знамо да је између двојице мушкараца дошло до неке врсте свађе. Обојица су пуцала један на другог, а у унакрсној ватри је страдала 12-годишња дјевојчица, која је вјероватно била у парку да гледа утакмицу“, рекао је Ворли.
Полиција је наставила детаљан увиђај у пространом парку, а Ворли је навео да за сада није познато колико је тачно хитаца испаљено. Он је апеловао на све грађане који су били свједоци ове крваве драме да се одмах јаве надлежним органима.
Градоначелник Балтимора Брендон Скот истакао је да је потпуно недопустиво да због свађе двојице одраслих људи страда недужна 12-годишња дјевојчица.
„Двојица одраслих мушкараца су се посвађала, а сада једне 12-годишње дјевојчице више нема. Никада не би требало да изговарамо тако нешто. Оно што се данас догодило једно је од најгнуснијих ствари које сам икада видио у животу“, рекао је Скот, преноси Танјуг.
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