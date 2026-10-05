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Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије

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05.10.2026 09:08

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Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије
Фото: АТВ

Срби из Републике Српске поново су дигли глас у име демократије, изјавио је Бред Парскал, медијски и политички савјетник предсједника САД Доналда Трампа.

"Хришћански Срби из Републике Српске поново су дигли глас. Уз Божију помоћ и у име истинске демократије!", написао је на "Иксу" Парскал, поводом општих избора у БиХ.

Он је указао да се "нешто дешава испод површине, од Балкана до Јужне Америке, што већина људи још не разумије".

"Свијет се мјења. Пажљиво пратите", поручио је Парскал.

Према првим, прелиминраним резултатима, на јучерашњим изборима у БиХ грађани Републике Српске највише повјерења указали су кандидатима СНСД-а на свим нивоима.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик синоћ је прогласио побједу кандидата те странке за предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који су освојили највише гласова, као и СНСД-а на изборима за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Република Српска

СНСД

Бред Парскал

Сједињене Америчке Државе

Бијела кућа

Избори 2026

Америка

Доналд Трамп

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