Трампов савјетник: Срби из Српске дигли глас у име истинске демократије

Аутор:АТВ редакција
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Срби из Републике Српске поново су дигли глас у име демократије, изјавио је Бред Парскал, медијски и политички савјетник предсједника САД Доналда Трампа.
"Хришћански Срби из Републике Српске поново су дигли глас. Уз Божију помоћ и у име истинске демократије!", написао је на "Иксу" Парскал, поводом општих избора у БиХ.
Он је указао да се "нешто дешава испод површине, од Балкана до Јужне Америке, што већина људи још не разумије".
The Christian Serbs of Republika Srpska have spoken again. With God’s help and in the name of true democracy!
From the Balkans to South America, something is happening beneath the surface that most people still don’t understand.
The world is changing.
Watch closely.— Brad Parscale (@parscale) October 4, 2026
"Свијет се мјења. Пажљиво пратите", поручио је Парскал.
Према првим, прелиминраним резултатима, на јучерашњим изборима у БиХ грађани Републике Српске највише повјерења указали су кандидатима СНСД-а на свим нивоима.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик синоћ је прогласио побједу кандидата те странке за предсједника Републике Српске Саве Минића и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који су освојили највише гласова, као и СНСД-а на изборима за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
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