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Стиже нови начин плаћања: Трговци неће смјети да га одбију од 2029.

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05.10.2026 09:52

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Фото: Pixabay

Европска унија улази у завршну фазу припреме дигиталног евра, електронског облика плаћања који би требало да послужи као директна алтернатива готовини и разбије монопол америчких платних система.

Пилот-пројекат планиран је за другу половину 2027. године, док је за 2029. годину предвиђено да трговци у еврозони буду законом обавезни да га прихватају.

Одбор за економска и монетарна питања Европског парламента дао је пуну подршку овом пројекту који предводи Европска централна банка (ЕЦБ). Дигитални евро ће грађанима и компанијама омогућити плаћања без икаквих накнада.

У једногодишњем тестирању учествоваће чак 36 великих финансијских гиганата, међу којима су Дојче Банк, Револут, Адyен и УниКредит.

Страх од америчке контроле и санкција

Главни мотив Брисела јесте смањење драстичне зависности Европе од платних мрежа компанија Виса и Мастеркард, које тренутно обрађују чак 47 одсто вредности свих картичних трансакција у еврозони.

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„Системи плаћања нису неутрални, они су инструменти моћи. Имали смо много опомена због наше зависности од Сједињених Америчких Држава. Сада смо се потпуно пробудили“, упозорио је француски европарламентарац Жил Боје.

Европске власти страхују од могућности да геополитички сукоби доведу до блокада или ограничења приступа међународним платним мрежама. Паралелно са тим, употреба готовине у Европи рапидно опада, док приватне дигиталне валуте и стаблекоин токени преузимају све већи дио тржишта.

Јефтиније трансакције за компаније

За компаније и трговце главна предност биће драстично смањење трошкова трансакција, јер више неће плаћати високе провизије банкама и картичарима. Такође, дигитални евро ће омогућити тренутно пребацивање новца и уједначити распарчано европско тржиште на ком тренутно функционишу локални системи попут холандског иДЕАЛ-а или пољског Блик-а.

(Каматиица)

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Тагови :

Плаћање

новац

Европска унија

Платни систем

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