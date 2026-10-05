Скупљи материјал и радна снага дижу цијене станова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијене станова у Републици Српској и даље расту, а уз поскупљење земљишта, грађевинског материјала и радне снаге, додатни притисак на цијене ствара и повећана потражња за некретнинама.
Саша Кондић, инвеститор из Бањалуке, казао је да је цијена земљишта драстично повећана, јер је све мање власника који су спремни да продају земљиште и локације за градњу, због чега је понуда мања него раније.
"Сасвим је легитимно говорити да је земљиште, које је некада учествовало са 12 до 15 одсто у вриједности градње, данас на нивоу од 20 до 25 одсто. Разлика је готово 100 одсто. Што се тиче осталих параметара, дозволе јесу поскупјеле, али не толико значајно. Највећи утицај имају цијена радне снаге, поскупљење грађевинског материјала и цијена нафте", казао је Кондић.
Хроника
Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач
Појашњава да је радна снага практично у посљедње двије године поскупјела готово 300 одсто.
"На примјер, керамичар који је раније радио за 11 КМ по квадрату, данас ради за 33 КМ по квадрату. Наравно, и сама потражња дијелом утиче на формирање цијена. Потражња, без обзира на цијене, није ни у једном тренутку стагнирала, већ стално расте", појаснио је Кондић.
Када је ријеч о томе зашто цијене старих, већ изграђених станова прате цијене нових станова, Кондић истиче да власници староградње користе ситуацију и цијене готових станова приближавају цијенама новоградње.
"Примјера ради, ако је стан у новоградњи 4.000 КМ по квадрату, купац може да бира да ли ће купити нови стан по тој цијени и чекати годину и по дана да зграда буде завршена или ће за нешто мање новца купити завршен стан и одмах се уселити", казао је Кондић.
Истиче да власници староградње знају да постоје купци који тако размишљају, па у складу с тим подижу цијене својих станова.
"Код нових станова, посебно када је ријеч о објектима који су у одређеној фази изградње и гдје су уговорене цијене, одређени раст може бити оправдан због повећања трошкова. Код завршених станова, међутим, у великој мјери долазимо до односа понуде и потражње. То је аспект који утиче на цијене, али понуда и потражња нису једини фактори. Ту је читав низ других параметара који утичу на формирање цијена", казао је Кондић.
БиХ
У дијелу БиХ почиње исплата пензија: Познати износи
Према његовим ријечима, велики број грађана куповину станова посматра као облик улагања, а таквих купаца, како наводи, међу његовим клијентима има око 30 одсто.
Очекује ли се пад цијена
Миле Петровић, секретар Удружења грађевинарства и индустрије грађевинског материјала у Привредној комори Републике Српске, говорећи о цијенама некретнина, истакао је да не очекује пад цијена, јер су, како каже, готово сви улазни трошкови у грађевинарству повећани.
"Цијене станова и даље не падају зато што се промијенио низ параметара. Цијене земљишта, извођења радова, пројектне документације, надзора и други трошкови расту. Сви улазни параметри су скупљи и не можемо очекивати смањење цијена док не дођемо у ситуацију да се неки од тих параметара смањи. Колико видим, нема могућности да ће се они у наредном кратком периоду смањивати", рекао је Петровић за "Независне новине."
На питање да ли би, с обзиром на раст цијена, могао услиједити нови скок цијена некретнина, Петровић каже да се цијене формирају на основу укупних тржишних услова и трошкова пословања.
"Можемо говорити о скоку цијена када тржиште функционише и када се цијена формира на основу свих улазних параметара које привредно друштво има. На основу тога се формира цијена, јер фирма мора нешто и да заради. Тржиште свакако утиче, али сама потражња није пресудна и не утиче у огромној мјери на цијену. Основни су сви ови параметри које смо већ навели", закључио је Петровић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Економија
2 д12
Економија
3 д0
Најновије
Најчитаније
14
34
14
26
14
25
14
21
14
17
Тренутно на програму