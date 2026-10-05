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Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач

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05.10.2026 09:21

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Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач
Фото: АТВ

Мушкарац из Осмака чији су иницијали С.Ј. ухапшен је и прекршајно санкционисан због вожње у пијаном стању.

Извршеним алкотестирањем у његовом организму утврђена су 3,84 промила алкохола у крви, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.

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Тагови :

Алкохол

алкохолна пића

возач

ПУ Зворник

хапшење

Полиција

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