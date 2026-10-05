Возио са 3,84 промила: Ухапшен пијани возач

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Осмака чији су иницијали С.Ј. ухапшен је и прекршајно санкционисан због вожње у пијаном стању.
Извршеним алкотестирањем у његовом организму утврђена су 3,84 промила алкохола у крви, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.
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