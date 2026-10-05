Logo

Познати пјевач проговорио: Кћерка ме више гледала на телевизији него у кући

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 09:56

Коментари:

0
Жељко Самарџић, пјевач
Фото: Youtube / Printscreen

Пјевач Жељко Самарџић са супругом Мајом има три кћерке - Сању, Данијелу и Мињу. Једном приликом говорио је о породици, те тада истакао да је доста одсуствовао од куће због каријере.

Наиме, како је навео, имао је циљ да обезбеди породицу и да његов пут није био лак, преноси Блиц.

"Основни циљ је био да им створим кров над главом, а у Београду је то било јако тешко.Моја супруга је била неприкосновена, моја хероина која је о свему водила рачуна. Моја најмлађа кћерка ме је више на телевизији гледала него у кући, готово да ми је персирала. А она је наслиједила таленат од мене и мало сам несрећан због тога што је престала да снима, морам је наговорити да настави – изјавио је Самарџић у подкасту 'Није све тако црно' и додао:

"Никада нисам доживио да ми нешто ружно кажу за д‌јецу. Посебно ми је било то што сам свакој пјевао на матурској вечери, појавио сам се а нико није знао да сам им ја отац. Никада се нису хвалиле иако су изузетно поносне на мене. Утолико их је забољело и када су се дешавале непријатне ствари, знате када окривите некога а он није крив, то је Божија казна. Мене боли као човјека, али су оне ту да ме умире. Толико лепих ствари сам учинио, трудио сам се да будем хуманитарац али никада нисам о томе говорио", говорио је Жељко.

"Породица је увијек уз мене"

Подсетимо, о томе колика му је породица подршка.

"Моја породица је увек уз мене, ја сам глава породице и ја се увек питам, а за главна питања ту је моја Маја, са којом сам 48 година у браку", казао је тад.

"Рекла ми је да морам да смршам 5 килограма. Имао сам 102 килограма, а сад имам 88 килограма, тако сам јој то испунио", био је јасан Жељко.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Самарџић

Пјевач

Коментари (0)

Више из рубрике

"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку

Сцена

"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку

23 ч

0
Ким Кардашијан стиже на добротворну гала вечер Института за костиме Метрополитан музеја умјетности којом се обиљежава отварање изложбе „Умјетност костима“ у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Њујорку.

Сцена

Ким Кардашијан ангажовала пет дадиља

23 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Брена открила детаље велике породичне трагедије: Умро је од посљедица повреда

1 д

0
Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Сцена

Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

26

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

14

25

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

14

21

Нестала власница познатог клуба у Бечу: Петри (39) се од суботе губи сваки траг

14

17

Опијело Биљани Плавшић у Београду

14

10

Какво нас вријеме очекује сутра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима