Познати пјевач проговорио: Кћерка ме више гледала на телевизији него у кући

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Жељко Самарџић са супругом Мајом има три кћерке - Сању, Данијелу и Мињу. Једном приликом говорио је о породици, те тада истакао да је доста одсуствовао од куће због каријере.
Наиме, како је навео, имао је циљ да обезбеди породицу и да његов пут није био лак, преноси Блиц.
"Основни циљ је био да им створим кров над главом, а у Београду је то било јако тешко.Моја супруга је била неприкосновена, моја хероина која је о свему водила рачуна. Моја најмлађа кћерка ме је више на телевизији гледала него у кући, готово да ми је персирала. А она је наслиједила таленат од мене и мало сам несрећан због тога што је престала да снима, морам је наговорити да настави – изјавио је Самарџић у подкасту 'Није све тако црно' и додао:
"Никада нисам доживио да ми нешто ружно кажу за дјецу. Посебно ми је било то што сам свакој пјевао на матурској вечери, појавио сам се а нико није знао да сам им ја отац. Никада се нису хвалиле иако су изузетно поносне на мене. Утолико их је забољело и када су се дешавале непријатне ствари, знате када окривите некога а он није крив, то је Божија казна. Мене боли као човјека, али су оне ту да ме умире. Толико лепих ствари сам учинио, трудио сам се да будем хуманитарац али никада нисам о томе говорио", говорио је Жељко.
Подсетимо, о томе колика му је породица подршка.
"Моја породица је увек уз мене, ја сам глава породице и ја се увек питам, а за главна питања ту је моја Маја, са којом сам 48 година у браку", казао је тад.
"Рекла ми је да морам да смршам 5 килограма. Имао сам 102 килограма, а сад имам 88 килограма, тако сам јој то испунио", био је јасан Жељко.
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