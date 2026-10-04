"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сузана Јовановић отворено је говорила о покојном супругу Саши Поповићу, њиховом заједничком животу, имовини коју су током година стекли, али и најтежем сазнању које је доживјела током његове болести - да новац не може да купи оно најважније.
Гостујући на Јутјуб каналу "Отац Предраг Поповић", Сузана се присетила тренутка када је испраћала Сашу на вјечни починак и истакла да човјек на крају живота са собом не може понијети ништа од материјалног богатства које је стекао.
- Кад сам испраћала Салета на онај свијет, понио је само оно што сам му ја обукла. Ништа није понео од овога што је стекао за живота. Што смо стекли заједно - рекла је Сузана.
Она је потом говорила о томе колико људи често троше живот јурећи за материјалним стварима, не размишљајући да их једног дана неће моћи понијети са собом.
Сцена
Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти
- И зато, људи, схватите, немојте да јурите за пет вила на Дедињу, десет аутомобила у дворишту, возни парк... Нема потребе. Нећеш стићи тих десет да возиш. Ја и овај један па не стигнем некад да га возим. Некад га возим, некад га не возим. Некад вам треба ауто, некада не - поручила је Сузана.
Посебно емотивно Сузана је говорила о периоду Сашине болести и немоћи коју је осећала упркос томе што су имали могућност да му обезбједе најбољу могућу негу и терапију.
- Тако да, та немоћ, то што кажете, то да видиш да имаш новац, можеш да платиш љекаре, можеш да платиш терапије, али лијека нема. Лијек је био Бог, да смо можда раније осјетили, видели те неке симптоме и сигнале - рекла је она.
Сузана се осврнула и на Сашин одлазак, а у емотивном обраћању изразила је наду да је пред Богом пронашао мир и да му је опроштено за грешке које је током живота направио.
- Надам се да је испред Бога отишао и да се искупио за све своје неке грехове које је починио и за ствари које није схватао на прави начин. Надам се да је на спасење - казала је Сузана Јовановић.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
1 седм0
Сцена
1 седм0
Сцена
3 седм0
Сцена
1 мј0
Сцена
5 ч0
Сцена
10 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
46
19
44
19
37
19
35
19
31
Тренутно на програму