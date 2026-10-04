Logo

"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 15:01

Коментари:

0
"Надам се да се искупио за све гријехове које је починио" Сузана Јовановић о Сашином одласку
Фото: Јутјуб

Сузана Јовановић отворено је говорила о покојном супругу Саши Поповићу, њиховом заједничком животу, имовини коју су током година стекли, али и најтежем сазнању које је доживјела током његове болести - да новац не може да купи оно најважније.

Гостујући на Јутјуб каналу "Отац Предраг Поповић", Сузана се присетила тренутка када је испраћала Сашу на вјечни починак и истакла да човјек на крају живота са собом не може понијети ништа од материјалног богатства које је стекао.

- Кад сам испраћала Салета на онај свијет, понио је само оно што сам му ја обукла. Ништа није понео од овога што је стекао за живота. Што смо стекли заједно - рекла је Сузана.

Она је потом говорила о томе колико људи често троше живот јурећи за материјалним стварима, не размишљајући да их једног дана неће моћи понијети са собом.

Сузана Јовановић

Сцена

Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти

- И зато, људи, схватите, немојте да јурите за пет вила на Дедињу, десет аутомобила у дворишту, возни парк... Нема потребе. Нећеш стићи тих десет да возиш. Ја и овај један па не стигнем некад да га возим. Некад га возим, некад га не возим. Некад вам треба ауто, некада не - поручила је Сузана.

"Могли смо да платимо љекаре, али лијека није било"

Посебно емотивно Сузана је говорила о периоду Сашине болести и немоћи коју је осећала упркос томе што су имали могућност да му обезбједе најбољу могућу негу и терапију.

- Тако да, та немоћ, то што кажете, то да видиш да имаш новац, можеш да платиш љекаре, можеш да платиш терапије, али лијека нема. Лијек је био Бог, да смо можда раније осјетили, видели те неке симптоме и сигнале - рекла је она.

Сузана се осврнула и на Сашин одлазак, а у емотивном обраћању изразила је наду да је пред Богом пронашао мир и да му је опроштено за грешке које је током живота направио.

- Надам се да је испред Бога отишао и да се искупио за све своје неке грехове које је починио и за ствари које није схватао на прави начин. Надам се да је на спасење - казала је Сузана Јовановић.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саша Поповић

Пјевач

Сузана Јовановић

Коментари (0)

Прочитајте више

Ријечи познатог свештеника су спасиле удовицу Саше Поповића: "Није било лако"

Сцена

Ријечи познатог свештеника су спасиле удовицу Саше Поповића: "Није било лако"

1 седм

0
"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

Сцена

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

1 седм

0
Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

Сцена

Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

3 седм

0
Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

Сцена

Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

1 мј

0

Више из рубрике

Ким Кардашијан стиже на добротворну гала вечер Института за костиме Метрополитан музеја умјетности којом се обиљежава отварање изложбе „Умјетност костима“ у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Њујорку.

Сцена

Ким Кардашијан ангажовала пет дадиља

5 ч

0
Лепа Брена

Сцена

Брена открила детаље велике породичне трагедије: Умро је од посљедица повреда

10 ч

0
Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

Сцена

Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

1 д

0
пјевач репер аутор музика

Сцена

Крис Браун мора да плати 9,5 милиона долара спремачици: Задобила је тешке повреде лица и ожиљке

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

46

У овој школи забрањени су мобилни телефону: Ученици негодују, родитељи поздрављају одлуку

19

44

Саво Минић повећава предност, разлика скоро 20.000 гласова

19

37

Ковачевић: Минић и Цвијановић у великој предности

19

35

Прве информације за Предсједништво БиХ: Цвијановић увјерљиво води, Вукановић посљедњи

19

31

Први резултати: Минић има 11 хиљада гласова више до Блануше!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима