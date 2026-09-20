"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

Аутор:АТВ редакција
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Пjевачица Сузана Јовановић, удовица некадашњег челника "Гранда" Саше Поповића, подијелила је радосне вијести и открила да се њихова ћерка Александра ускоро удаје за свог партнера Игора. Управо да ћерку одведе до олтара, била је посљедња неостварена жеља Саше Поповића.
Сузана Јовановић је са осмијехом говорила о лепим промјенама у њиховом породичном животу. Како је истакла, њена дјеца су одрасли и формирани људи, а ускоријој свадби се неизмерно радује.
"Ни од моје дјеце не очекујем ништа, они су формирани људи, ускоро ћу имати и зета и моја Александра се удаје, сви су ту, пуна је кућа, да имам пуну кућу унучића" поручила је емотивно Сузана у "Премијери викенд специјал"
Ова срећна вијест о свадби дошла је недуго након још једног радосног догађаја у породици. Наиме, Сузанин син Данијел, кога је Саша Поповић одгајао као свог сина и никада није правио разлику међу дјецом, добио је ћерку са супругом Тијаном. Дјевојчици су дали име Марта, а Сузана је званично постала бака, док је Александра преузела улогу поносне тетке.
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За породицу су ово дани испуњени снажним и помешаним емоцијама. Иако је Саши Поповићу у његовом посљедњем интервјуу 2024. године највећа жеља била да дочека унуче, Сузана је својевремено истакла колико су туга и радост близу једно другом.
"Није доживио да постане деда, стално смо посљедњих пар година говорили Данијелу и Тијани, па хајде кад ћете једно детенце, а онда сам му рекла, нећемо више, па ко је нас питао кад ћемо ми да будемо родитељи. И ето, Бог је рекао, узећу ти Салета, а даћу ти унуче. И истина је оно што кажу да човјек не може све у животу да има", испричала је Сузана у документарцу о Саши Поповићу и додала:
"И није доживио још једну ствар, Александра је по први пут нашла дјечка, заљубила се. И неће доживјети да буде на њеном вјенчању и загрли њену дјецу. То су ствари које су ми остале најболније" - рекла је кроз сузе она, пише Блиц.
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