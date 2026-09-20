Logo

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 21:03

Коментари:

0
"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"
Фото: Youtube screenshot

Пjевачица Сузана Јовановић, удовица некадашњег челника "Гранда" Саше Поповића, подијелила је радосне вијести и открила да се њихова ћерка Александра ускоро удаје за свог партнера Игора. Управо да ћерку одведе до олтара, била је посљедња неостварена жеља Саше Поповића.

Сузана Јовановић је са осмијехом говорила о лепим промјенама у њиховом породичном животу. Како је истакла, њена дјеца су одрасли и формирани људи, а ускоријој свадби се неизмерно радује.

"Ни од моје дјеце не очекујем ништа, они су формирани људи, ускоро ћу имати и зета и моја Александра се удаје, сви су ту, пуна је кућа, да имам пуну кућу унучића" поручила је емотивно Сузана у "Премијери викенд специјал"

Ова срећна вијест о свадби дошла је недуго након још једног радосног догађаја у породици. Наиме, Сузанин син Данијел, кога је Саша Поповић одгајао као свог сина и никада није правио разлику међу дјецом, добио је ћерку са супругом Тијаном. Дјевојчици су дали име Марта, а Сузана је званично постала бака, док је Александра преузела улогу поносне тетке.

Саша Поповић

Сцена

Откривено ко је купио имовину Саше Поповића, Сузана изнијела ствари из стана

За породицу су ово дани испуњени снажним и помешаним емоцијама. Иако је Саши Поповићу у његовом посљедњем интервјуу 2024. године највећа жеља била да дочека унуче, Сузана је својевремено истакла колико су туга и радост близу једно другом.

"Није доживио да постане деда, стално смо посљедњих пар година говорили Данијелу и Тијани, па хајде кад ћете једно детенце, а онда сам му рекла, нећемо више, па ко је нас питао кад ћемо ми да будемо родитељи. И ето, Бог је рекао, узећу ти Салета, а даћу ти унуче. И истина је оно што кажу да човјек не може све у животу да има", испричала је Сузана у документарцу о Саши Поповићу и додала:

"И није доживио још једну ствар, Александра је по први пут нашла дјечка, заљубила се. И неће доживјети да буде на њеном вјенчању и загрли њену дјецу. То су ствари које су ми остале најболније" - рекла је кроз сузе она, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саша Поповић

Сузана Јовановић

Звезде Гранда

Коментари (0)

Прочитајте више

Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

Сцена

Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

2 седм

0
Саша Поповић

Сцена

Пјевају је све генерације: Саша Поповић написао једну од најљепших пјесама Ане Бекуте

1 мј

0
Сузана Јовановић отворила душу: ''Много сам се разочарала након Сашине смрти''

Сцена

Сузана Јовановић отворила душу: ''Много сам се разочарала након Сашине смрти''

1 мј

0
Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

Сцена

Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

3 мј

0

Више из рубрике

Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

Сцена

Жао ми је, али не желим да излазим са губитником: Дјевојка објавила списак услова за мужа

1 ч

0
Горан Ратковић Рале композитор текстописац

Сцена

Рале жестоко одговорио Бокију 13: „Марини се ово не би допало, срамота је!“

7 ч

0
Слоба брутално спустио Кију након њених нових позивки

Сцена

Слоба брутално спустио Кију након њених нових позивки

8 ч

0
Драгана Мирковић и Тони Бијелић подијелили имовину: Једна ствар остала камен спотицања

Сцена

Драгана Мирковић и Тони Бијелић подијелили имовину: Једна ствар остала камен спотицања

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Зачуђујући призори: У Ботаничкој башти Земаљског музеја БиХ радници окретали прасе на ражњу

21

06

Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству

21

03

"Није то доживио" Александра се ускоро удаје, а Саша Поповић имао је само једну жељу: "То је најболније"

20

57

Сутра је Мала Госпојина: Данас изговорите ове ријечи и обавезно урадите једну ствар

20

41

Додик: Све теме на дневном реду, од локалног пута до односа великих сила

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима