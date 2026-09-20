Зеленски најавио састанак са Трампом у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да је разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом и да су се договорили да се ускоро састану у Њујорку.
"Важан разговор, и много тога смо завршили. Договорили смо се да се састанемо у Њујорку и овај састанак би могао да промијени много тога. Постоји дипломатски замах", објавио је Зеленски на "Иксу".
Он је додао да је мировни пут приоритет Украјине и да је са Трампом разговарао о резултатима недавне посјете америчких изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера Москви и Кијеву.
"Постоје идеје за кораке деескалације и за рјешавање фундаменталних безбједносних питања - енергетске безбједности, безбједности хране и заштите људских живота. Сарађујемо са америчким тимом и спремни смо да предузмемо заиста озбиљне кораке", додао је украјински предсједник.
Он је на крају захвалио Трампу на томе што је потписао закон о увођењу додатних санкција Русији, преноси Срна.
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