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Зеленски најавио састанак са Трампом у Њујорку

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20.09.2026 21:53

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Зеленски најавио састанак са Трампом у Њујорку
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да је разговарао са предсједником САД Доналдом Трампом и да су се договорили да се ускоро састану у Њујорку.

"Важан разговор, и много тога смо завршили. Договорили смо се да се састанемо у Њујорку и овај састанак би могао да промијени много тога. Постоји дипломатски замах", објавио је Зеленски на "Иксу".

Он је додао да је мировни пут приоритет Украјине и да је са Трампом разговарао о резултатима недавне посјете америчких изасланика Стива Виткофа и Џареда Кушнера Москви и Кијеву.

"Постоје идеје за кораке деескалације и за рјешавање фундаменталних безбједносних питања - енергетске безбједности, безбједности хране и заштите људских живота. Сарађујемо са америчким тимом и спремни смо да предузмемо заиста озбиљне кораке", додао је украјински предсједник.

Он је на крају захвалио Трампу на томе што је потписао закон о увођењу додатних санкција Русији, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Зеленски

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