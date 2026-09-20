Ово је отац који је погинуо спашавајући сина (7) код водопада Савица

Аутор:АТВ редакција
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Тешка несрећа догодила се у суботу послијеподне код водопада Савица у Словенији, када су отац и син (7) пали у провалију током повратка са излета.
Породица се претходно зауставила на мјесту за одмор са столом и клупама. Како јављају израелски медији, настрадао је Гил Хилел (44), отац троје дјеце.
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Отац преминуо у несрећи у Словенији, син тешко повријеђен
Горски спасиоци из Бохиња (ГРС Бохињ) првобитно су примили позив за интервенцију због пада дјетета. По доласку на терен утврдили су да су у провалију пале двије особе. Спасиоци и чланови дежурне екипе са Брника спустили су се према кориту које се налазило нешто мање од 60 метара испод њих.
Према саопштењу Управе Републике Словеније за заштиту и спасавање, отац је погинуо на лицу мјеста, док је дијете тешко повријеђено. Спасиоци су на интернету навели да су све своје вјештине усмјерили на спасавање младог живота, док за старију особу није било спаса.
Како пише израелски портал Мако, из кибуца из којег је породица са болом су саопштили вијест о његовој смрти и навели: „Гил је рођен и одрастао у мошаву Михморету, а у кибуц Јизрел је дошао након што се оженио дјевојком из кибуца и ту изграђивао свој дом. Чланови кибуца су са шоком и болом примили ову тешку вијест и пружају потпуну подршку и љубав његовој породици, пријатељима, дјеци и младима.“
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