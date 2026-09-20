Зачуђујући призори: У Ботаничкој башти Земаљског музеја БиХ радници окретали прасе на ражњу

Аутор:АТВ редакција
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У Ботаничкој башти Земљског музеја БиХ у Сарајеву многи пролазници Вилсоновим шеталиштем данас су уочили изненађујуће призоре, гдје су током дана радници окретали прасе на ражњу.
Како се може видјети на фотографијама које су забиљежили читаоци, двојица радника у башти Земљског музеја БиХ носила су прасе на ражњу, које су касније испекли у истом простору.
С обзиром на чињеницу да је Земљски музеј културна установа, као и да се у Ботаничкој башти Земљског музеја БиХ налази око 1.000 различитих биљних врста, овакви призори забрињавају грађане.
Због заштите културно-историјског насљеђа, Земљски музеј БиХ раније је истицао јасна правила понашања која важе за грађане, а требало би да важе и за запослене.
Осим уобичајених забрана дирања експоната и музејског инвентара, истичу се и правила везана за Ботаничку башту.
Између осталог, наводи се да је строго забрањено гажење, ломљење, чупање и брање биљака у Ботаничком врту, ходање по зеленим површинама, бацање или одлагање отпада ван мјеста предвиђених за његово прикупљање. Такође, забрањено је пушење, ложење ватре, роштиљање и било који вид уништавања природе.
С обзиром на данашње призоре, многа од ових правила су прекршена.
Из Земљског музеја БиХ за „Кликс“ истакли су да нису упознати с данашњим догађајем, а детаље би требало да образложе сутра.
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