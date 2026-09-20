Комшић позива на пробосанско јединство, из СНСД-а одговарају просрпским јединством

Аутор:Бранка Дакић
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Предизборна је кампања, па се врло често не бира начин за придобијање гласача. Не бирају се ни ријечи. Тако је Жељку Комшићу на памет пало да све пробосанске странке позове на уједињење и формирање концентрационе владе. Све у циљу, како каже, рушења политика СНСД-а и ХДЗ-а.
„Ако неко мисли да ће Додик и Човић престати да раде то што раде, неће престати, они ће и даље гурати, или да дијеле ову земљу или по етничким шавовима, да то легализују институционално, уведу уставни систем“, рекао је Жељко Комшић, хрватски члан Предсједништва БиХ.
Жељко Комшић је и до сада имао разне идеје, које су углавном пропале. Одговор на пробосанско јединство, могао би бити српско јединство, поручује Милорад Додик.
„Уколико они желе пробосансу причу, ја тражим да се просрпска прича потпуно уједини, да сви представници политички који добију мандате уједине се и да не одскачу и не буде приљепак овима у Сарајеву и да откажемо ту њихову понуду да правимо Босну. Босна нас не занима. Босна је промашај“, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Комшићева идеја умотана је у лажни патриотизам, а заправо је врло деструктивна. Он не препознаје реалност, већ спроводи опасну политику, порука је из ХДЗ-а.
„Стога, мислим да би било боље стварати неку ширу коалицију која ће сузбити такву политику, која ће заштити грађане БиХ, за добробит те земље и за њезину будућност, од таквих утопијски идеја“, рекао је Зденко Ћосић, делегат ХДЗ-а у Дому народа ПС БиХ.
У искрену намјеру Жељка Комшића не вјерују ни у СДА. Имао је, кажу, прилику да се уједини са пробосанским странкама у Републици Српској, али је то одбио.
„Али му је било прече да има слободан простор у Федерацији, да прича оно што жели, да добија неке гласове, без да га неко прозива да је био у коалицији некој са СДА или СДП-ом“, рекао је Един Рамић, посланик СДА у Представничком дому ПС БиХ.
Идеја Жељка Комшића нема везе са реалношћу, већ је класично прикупљање јефтиних политчких поена, став је аналитичара.
„Позив Комшића на уједињење против СНСД-а и ХДЗ-а потпуно је нереалано због дубоких подјела у Федерацији. Највећи апсурд у свему овоме је то што такво јединство тражи човјек који формално представља хрватски народ, а изабран еј гласовима Бошњака“, рекла је Драгана Делић, политиколог.
То и јесте оно што Комшићу замјера народ из којег долази. Зато у хрватској заједници све гласније заступају формирање хрватсе изборне јединице, што би могло значити слом политике коју Комшић заступа.
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