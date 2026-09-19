Превозили путнике преко границе без лиценце: Инспекција казнила КЈКП ГРАС

Аутор:АТВ редакција
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Сарајевско предузеће раније је превозило чланове КУД-а „Бисери Бјелашнице“ у Турску, иако нема лиценцу за међународни превоз путника.
Хрватска инспекција утврдила је да је КЈКП ГРАС Сарајево прекршио Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Хрватске, сазнаје „Аваз“.
Редакција „Аваза“ у посједу је документа Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске, односно Инспектората безбједности друмског саобраћаја и путева, из којег је видљиво да је над сарајевским превозником извршен инспекцијски надзор.
Надзор је обављен након представке која је хрватским институцијама достављена почетком августа ове године.
– Том приликом утврђено је кршење одредби члана 70. став 3. Закона о превозу у друмском саобраћају, а што је кажњиво према члану 111. истог закона – наведено је у документу.
Из Инспектората су потврдили и да су против ГРАС-а предузете прекршајне мјере у складу са њиховим овлашћењима.
„Аваз“ је још у августу објавио да је аутобус ГРАС-а превозио чланове Културно-умјетничког друштва „Бисери Бјелашнице“ у Турску, иако ово предузеће нема лиценцу за обављање међународног друмског превоза путника.
Ту информацију тада је званично потврдило Министарство комуникација и транспорта БиХ.
– Након увида у службене евиденције Министарства, можемо потврдити да предузеће КЈКП ГРАС д.о.о. Сарајево нема издату лиценцу за обављање међународног друмског превоза путника – навели су раније за „Аваз“.
Да су аутобус и возачи ГРАС-а учествовали у путовању, било је видљиво и из објаве КУД-а „Бисери Бјелашнице“, чији су чланови јавно захвалили овом предузећу на превозу.
Тада су отворена питања на основу које документације је аутобус напустио БиХ, како је пријављен прелазак границе те какав је био статус осигурања путника током вожње изван државе.
Из ГРАС-а се, упркос званичном упиту предузећу и позивима упућеним директору Сенаду Мујагићу, никада нису огласили о овој теми.
Документ хрватског министарства сада потврђује да су надлежни органи извршили надзор, утврдили кршење закона и против ГРАС-а предузели прекршајне мјере.
Према Закону о превозу у друмском саобраћају Републике Хрватске, прекршај који је утврђен ГРАС-у подразумијева обављање повременог међународног превоза путника супротно одредбама споразума ИНТЕРБУС.
За ГРАС као правно лице прописана је новчана казна од 920 до 3.980 евра, односно од приближно 1.800 до 7.800 КМ, док одговорно лице у предузећу може бити кажњено износом од 390 до 920 евра.
У достављеном документу, међутим, није наведено колика је конкретна казна изречена.
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