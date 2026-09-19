Цвијановић: Оно што Вукановић ради није политика већ патолошко блаћење људи без повода, основа и доказа

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је за Срну да се у предизборним кампањама и политичким обрачунима често чују и лажи и увреде, али неким од њих се преврши мјера.
Цвијановић, која је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ, истакла је да се у протекле двије седмице кампање трудила да говори о оном шта је урађено и шта се планира урадити.
"Није ми пало на памет да измишљам лажи о политичким противницима, јер коначно оно што смо до сад радили најбоље нас препоручује за оно што намјеравамо радити у будућности, а за шта тражимо подршку бирача", нагласила је Цвијановић.
На питање Срне да прокоментарише лажне тврдње Небојше Вукановића које је изнио на рачун њеног обезбјеђења, Цвијановић је одговорила да критика није проблем, али да упорно од противника и разних патолошких ликова трпи и увреде и одвратне лажи како на рачун њене породице, тако и њених сарадника.
"Видим да Небојша Вукановић у томе предњачи, па је након што је годинама причао о усташким коријенима и другим небулозама, сада кренуо да испреда лажи и о припадницима мог обезбјеђења и другим сарадницима. Прво су то биле измишљотине како су му они запалили кућу, иако је раније и разне друге оптуживао, а сад лаже и како у службеним аутима превозе и шверцују дрогу.
Нека га је стид и срам за сваку изговорену лаж. То што он ради није политика већ патолошко блаћење људи, без било каквог повода, основа или доказа. Људи, које поштено раде свој посао, који имају своје породице, родитеље, дјецу, браћу и сестре који су принуђени да читају овакве гадости", нагласила је Цвијановић и додала да са гнушањем одбацује ове Вукановићеве небулозе.
"За њега, који је рекордер у плаћеним казнама за измишљотине и болесно клеветање најбољи лијек је да их и даље настави плаћати - након пресуде", поручила је Цвијановић.
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