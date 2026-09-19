Сутра се празнује светитељ познат по необичном дјелу: Ово је његова прича

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 20. септембра прославља Светог мученика Созонта, хришћанског светитеља који је, према предању, живио у вријеме великих прогона хришћана.
Свети Созонт био је родом из Ликаоније и по занимању пастир. У житију се наводи да је био познат по доброти и добрим дјелима, али и да је друге подучавао хришћанској вјери.
Према предању, Созонт је једном, док је напасао овце, имао виђење које му је наговијестило да ће страдати за Христа. Потом је отишао у Помпеопољ, гдје је затекао велико идолопоклонство.
У тамошњем храму налазио се златни идол. Созонт је одломио његову руку, раздробио злато и подијелио га сиромашнима. Када је због тог поступка почела потрага за кривцем, сам се јавио властима, не желећи да неко други буде кажњен због његовог поступка.
Због своје вјере је мучен и на крају пострадао, а предање његово страдање смјешта око 304. године.
Посебно је занимљив дио житија који говори о томе шта се догодило након његове смрти.
Према предању, мучитељи су покушали да спале његово тијело, али су се тада појавили муње, громови и јака киша са градом, па се ватра угасила. Касније су вјерници узели његове мошти и чесно их сахранили.
Житије такође наводи да су се код његовог гроба дешавала чудеса, а да су се исцјељења, по благодати Христовој и молитвама светитеља, помињала и на мјесту извора под храстом гдје је Созонт, према предању, имао виђење. На том мјесту је касније подигнута и црква посвећена Светом Созонту.
У причи о Светом Созонту посебно се издваја његова брига за друге. Иако је сам живио скромно, злато које је узео од идола није задржао за себе, већ га је подијелио сиромашнима.
Због тога се његово житије може посматрати и као подсјетник на милосрђе, помагање онима којима је помоћ потребна и одрицање од материјалног богатства.
За Светог мученика Созонта постоје његов тропар и кондак, који се читају и пјевају на његов празник.
У тропару се светитељу обраћамо као мученику који је снагом Божијом издржао страдање и побиједио мучитеље, уз молитву да његовим молитвама буду спасене душе вјерних.
Према црквеном предању, вјерници се светитељима обраћају молитвом као заступницима пред Богом. Зато је на празник Светог Созонта најважније искрено се помолити Богу, захвалити на даровима и помолити се за здравље, мир и снагу за себе и своје ближње.
За овај празник нису широко забиљежени посебни народни обичаји попут оних који прате велике празнике, па није добро измишљати или приписивати му обичаје који немају поуздано упориште у црквеном предању.
Суштина празновања може се пронаћи у самом житију Светог Созонта – у вјери, милосрђу, помагању сиромашнима, праштању и истрајности у добру.
Важно је и да се празник не своди само на народна вјеровања. За православне вјернике суштина је молитва, литургија и сјећање на живот и страдање светитеља.
Свети мученик Созонт празнује се 20. септембра по новом, односно 7. септембра по старом календару.
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