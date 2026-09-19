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Маја Беровић прекинула наступ - Обратила се дјевојци, она почела да вришти: "Добро размисли"

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19.09.2026 17:35

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Маја Беровић пјевачица музика пјесме албум наступ концерт
Фото: Instagram/printscreen

Регионална музичка звијезда Маја Беровић имала је синоћ још један у низу успјешних наступа, овај пут пред публиком у Загребу која је још једном показала колико је воли.

Насмијана, расположена и, као и обично, моћно обучена, Маја је изашла пред публику која ју је дочекала врисцима и снажним аплаузом.

Колико су је се ужељели, показује и чињеница да је троје људи уз њу одлучило прославити свој рођендан, док је једна лијепа бринета прославила и своје дјевојачко вече.

Маја Беровић прекинула концерт да дјевојци честита дјевојачко. Телеграф.рс

Маја им се свима обратила и упутила најљепше жеље, нарочито дјевојци која се удаје.

Она је због ње зауставила музику, поздравила је и честитала јој.

- Млада, нека је срећно - рекла јој је Маја, а онда шаљиво додала:

- Добро размисли!

Дјевојку је ово обрадовало, као и цијело њено друштво, а њихову сјајну реакцију забиљежио је и снимак с наступа, преноси Телеграф.

Подсјетимо, прије само седмицу Маја је након дужег времена запјевала и у Београду, гдје ју је дочекао крцат клуб, што је само потврда мишљења многих да је вријеме за нове велике концерте, као и комплетну концертну турнеју.

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Тагови :

Маја Беровић

наступ

музика

Загреб

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