Марина Туцаковић за само један стих узела 100.000 евра: Чувену пјесму отпјевала регионална звијезда

Аутор:АТВ редакција
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Неда Украден својевремено је открила колико је новца ауторки донијело пет ријечи из њеног великог хита "Зора је"
Ауторка највећих хитова на овим просторима Марина Туцаковић оставила је иза себе огроман број пјесама које су обиљежиле регионалну музичку сцену, али једна од занимљивијих прича везана је за хит "Зора је", који је прославила Неда Украден.
Иако је Марина била ауторка бројних великих хитова, на овој пјесми написала је само један стих. Ријеч је о реченици "Суза је из ока канула", која је, према ранијим наводима Неде Украден, Туцаковић донијела више од 100.000 евра кроз ауторска права.
Пет ријечи било је довољно да Марина добије значајну зараду од пјесме која је остала препознатљива публици деценијама.
Туцаковић је током вишедеценијске каријере сарађивала с највећим именима регионалне естраде и потписала стихове бројних пјесама које су постале велики хитови.
Њена ауторска прича, међутим, није била везана само за естрадни успјех. Иза појединих пјесама стајале су и веома личне животне околности.
Након смрти сина Милоша, Марина се једно вријеме повукла из јавности, а бол због великог губитка преточила је у пјесму "Мишо мој", коју је 2013. године снимила Ана Николић.
Туцаковић је преминула 19. септембра 2021. године, у 67. години, након дуге и тешке болести.
И неколико година након њене смрти, њени стихови остају дио регионалне музичке сцене, а приче о настанку појединих хитова и даље привлаче пажњу јавности, преноси Аваз
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