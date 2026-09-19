Шта морате урадити са пепелом након кађења куће

Аутор:АТВ редакција
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Многи вјерници нису сигурни шта треба да ураде са пепелом који остане након кађења у дому, па се често питају да ли смије да се баци у смеће или се одлаже на посебан начин.
Теолог Александар Ђурђевић објаснио је како је најпримјереније поступити и гдје пепео може да се одложи.
"Шта урадити са пепелом из кадионице? Богослужбене кадионице или кадионице за кућну употребу. Пепео можете одлагати у једну посуду у свом дому и, приликом паљења бадњака, можете га однијети са старим иконама, календарима и бројаницама и положити у ватру", навео је Ђурђевић.
Уколико вјерник нема могућност да пепео чува до тада, постоји и друго рјешење.
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"У случају да немате мјесто гдје одлажете пепео и уколико не желите да чекате годину дана, можете пепео одложити негдје у природи, у шуми или у свом дворишту, на мјесту гдје се не гази", рекао је теолог.
Православни хришћани вјерују да кађење тјера све негативно, па је присутно при сваком црквеном обреду, попут литургија, јутарњих и вечерњих молитви, као и током обављања свих светих тајни, од крштења и вјенчања до јелеосвећења – молитве и помазивања болесних освештаним уљем.
Кађење је хришћански ритуални обичај чишћења просторија од духова и свега што је нечисто и нечастиво, као и негативне енергије која може да се накупи у простору из различитих разлога. Још од давнина, за кађење се користе тамјан и брикет, а раније је то била смирна.
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Смирну је за кађење користио сам Исус Христ, а према предању, добио ју је у пећини по рођењу, заједно са златницима. Кађење тамјаном назива се бијели дим и служи уклањању сила које нису пожељне у једном хришћанском дому. Назив бијели дим настао је као супротност црном диму, у који спадају паљење различитих ствари у магијске сврхе, као и дим цигарета.
Према вјеровањима многих учења, не само црквених, тамјан доноси добро здравље свим укућанима, па се кађење дома препоручује и из овог разлога.
Тако у Књизи пророка Малахије пише да ће се у месијанска времена, од истока до заласка сунца, приносити Богу чиста жртва и кандило. Под „чистом жртвом“ још најранији хришћански писци, попут Светог мученика Јустина, разумијевали су свето причешће, а под кађењем употребу тамјана. Према овом мјесту Старог завјета, хришћанима је било сасвим блиско да при причешћу употребљавају тамјан.
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Сви који редовно пале кандило у свом дому знају какав утицај има овај пламен на читаву атмосферу, али и расположење свих укућана, нарочито у вријеме празника.
У кадионицу треба да ставите мало брикета, а преко њега неколико зрна тамјана. Упалите шибицом или упаљачем, а када почне да гори, започните молитву.
Кадионицу треба да држите у десној руци и њоме, покретима руке, чините знак крста. Кадите укућане од најстаријег до најмлађег, а након чина кађења ставите кадионицу на неко посебно мјесто у кући.
Брикет и тамјан симболизују љубав према вјери и топлоту душе домаћина, док мирис тамјана симболизује благодат Светог Духа.
(Курир)
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