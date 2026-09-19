Одржана манифестација "Идеш ли роде?" поводом 122 године од вјенчања Петра Кочића

Аутор:АТВ редакција
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Поводом 122 године од вјенчања великог књижевника Петра Кочића и његове супруге Милке, код цркве брвнаре Светог Николе у Романовцима одржана је традиционална културна манифестација "Идеш ли, роде?", на којој су награђени градишки основци који су написали најбоље радове на истоименом литерарном конкурсу.
Прву награду "Кочићева тканица" освојила је Андреја Бабић из ОШ "Васа Чубриловић" за рад "Љепота мог дома", другу награду Јована Ранисавић из ОШ "Петар Кочић" Нова Топола за рад "У сну ћемо се опет срести", а трећу Драгана Јањетовић из ОШ "Младен Стојановић" Горњи Подградци за рад "Стигла је јесен у моје село".
Предсједник жирија Дарио Гвозден рекао је да су на конкурс пристигли квалитетни радови, те је истакао да је ова манифестација примјер очувања културе сјећања на једног од првих писаца модерне српског језика Петра Кочића.
Манифестацију је отворио начелник Службе градоначелника Града Градишка Драгутин Ковачевић који је истакао да су овакве манифестације од великог значаја, не само за Град Градишку, већ и за Републику Српску, те да Градска управа традиционално подржава манифестацију "Идеш ли, роде" од 2005. године.
Директор ОШ "Петар Кочић" Нова Топола Радивој Поповић рекао је да је ова манифестација веома значајна за школу, те да чува успомену на великана српске писане ријечи и народног трибуна Петра Кочића, као и на српски национални идентитет.
У културно-умјетничком програму учествовали су ученици ОШ "Петар Кочић", ученици музичке школе и чланови КУД-а "Славко Мандић" Лакташи.
О животу и дјелу Петра Кочића говорила је наставник српског језика и књижевности Ранка Шеатовић.
Милка и Петар Кочић тајно су се вјенчали 18. септембра 1904. године у цркви брвнари Светог Николе у Романовцима.
Културну манифестацију "Идеш ли, роде?" организују Град Градишка, Мјесна заједница Романовци, Романовачко-машићка српска православна црквена општина и ОШ "Петар Кочић" Нова Топола, преноси Срна.
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