Посао за 64 лица: Потписани уговори о запошљавању и самозапошљавању

Аутор:АТВ редакција
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У Рогатици су данас потписани уговори између ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и послодаваца којима су одобрена средства у оквиру програма запошљавања и самозапошљавања, који се реализују у оквиру Акционог плана запошљавања Републике Српске за 2026. годину.
Овим програмима обухваћен је 21 послодавац и запослена су 64 лица са подручја општине Рогатица.
- Највише новца издвојено је за програм запошљавања лица са евиденције незапослених која су стекла високу стручну спрему, али нису одрадила приправнички стаж. Други програм односи се на запошљавање у привреди, гдје смо издвојили средства за порезе и доприносе у нивоу минималне плате на годишњем нивоу. На крају, имамо и програм самозапошљавања, гдје је обезбијеђено 10.000 КМ по једном лицу – изјавио је Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске.
Он додаје да је за реализацију ових програма на подручју општине Рогатица издвојено око 450.000 КМ. Приправнички стаж одрадиће 13 лица код три послодавца, за шта је обезбијеђено 130.000 КМ.
У оквиру програма запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди, кроз компоненту запошљавања код послодавца, укључено је шест послодаваца који ће запослити 10 лица, за шта је обезбијеђено 57.447 КМ.
Истовремено, кроз компоненту самозапошљавања подржано је шест лица са укупно 60.000 КМ, чиме им је омогућено покретање властитог бизниса.
Програм подршке привреди за ново запошљавање усмјерен је на младе до 30 година, као и на високоризична новонезапослена лица. У оквиру овог програма учествује 12 послодаваца, а запослено је 35 лица. Укупна вриједност подршке износи 201.066 КМ.
Привредници су изузетно задовољни подршком Завода за запошљавање Републике Српске. Један од њих је и Радован Ђерић, власник „Power" до.о. које је редован корисник програма запошљавања.
- Већ неколико пута ми смо успјешно кроз програме Завода вршили запошљавање лица. Морам нагласити да смо значајан дио успјеха и садашњих прихода фирме остварили захваљујући управо овом виду подршке – рекао је Ђерић.
Бранко Лелек, власник „Conte-co" до.о., сматра реализацију програма Завода веома значајном и за запослене, али и за привреднике.
- Нама, као људима који радимо у привреди, свака подршка је добродошла, а тако је и овог пута. Мислим да Завод за запошљавање веома професионално одрађује овај дио посла, на чему им изражавам захвалност, као и начелнику општине и свима који су заслужни за успјешну реализацију ових програма – нагласио је Лелек.
На крају потписивања уговора констатовано је да резултати који су постигнути у оквиру програма током протеклих година показују да су мјере запошљавања правилно усмјерене на конкретне ефекте – нова радна мјеста, подршку послодавцима и јачање економске активности на локалном нивоу.
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