За обнову електромреже "Електрокрајине" 38 милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Савјет министара утврдио је данас приједлог уговора о зајму - Пројекат обнове и унапређења мреже "Електрокрајине" између БиХ и Европске банке за обнову и развој /ЕБРД/ у износу од 38 милиона евра, са основама за његово закључивање.
Овим пројектом предвиђена је санација и реконструкција дотрајале средњонапонске и нисконапонске мреже на подручју оператера дистрибутивног система "Електрокрајина" из Бањалуке, највећег оператера дистрибутивног система на територији Републике Српске који покрива пет градова, 16 општина и површину од 8.890 километара квадратних.
Планираном реконструкцијом и санацијом биће обухваћено око 700 километара средњонапонске и 1.000 километара нисконапонске мреже, као и радови на замјени електроенергетских објеката, што ће значајно допринијети поузданости напајања, смањењу губитака електричне енергије и повећању енергетске ефикасности.
Основни циљ пројекта је побољшање квалитета и поузданости снабдијевања крајњих корисника дистрибутивне мреже.
Реализација пројекта допринијеће и повећању капацитета дистрибутивне мреже, што ће омогућити лакше прикључивање нових корисника, а посебно додатних дистрибуираних обновљивих извора енергије.
Зајам од 38 милиона евра биће алоциран на Републику Српску, односно "Електрокрајину", уз рок отплате од 20 година, укључујући четири године грејс периода.
Очекује се да ће пројекат бити завршен до 30. јануара 2030. године.
Приједлог уговора са основама за његово закључивање биће достављен Предсједништву БиХ у даљу процедуру, а за потписника у име БиХ предложен је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, преноси Срна.
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