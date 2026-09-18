Захлађење, па изненађење: Метеоролог открива какво ће бити вријеме за викенд

Аутор:АТВ редакција
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До краја недјеље очекује нас промјенљиво облачно вријеме, док ће на истоку и југу региона бити релативно топло, уз могућност локалних грмљавинских пљускова, али од почетка наредне седмице стиже захлађење, навео је метеоролог аматер Марко Чубрило.
У понедјељак пролазно наоблачење, али вјероватно без или уз врло мало кише и јак сјеверозападни вјетар.
До краја недјеље свјеже, уз хладне ноћи, али углавном суво, јер ће циклон бити врло далеко од нас. Мала шанса постоји да у наредни петак буде нешто чешће појаве падавина, али се суша наставља и даље.
„До краја недјеље мало до умјерено облачно и релативно топло, посебно на југу и истоку региона, и нестабилно понегдје уз локалне грмљавинске пљускове. Данас би они најчешћи требали бити над планинама БиХ, сутра су могуће и нешто сјеверније, али је врло упитно колико би се нестабилности далеко премјештале на сјевероисток, с обзиром на то да ће бити врло споропокретне, тако да би добар дио региона имао мало или нимало кише“, наводи Чубрило.
Вјетар углавном слаб, осим у зони пљускова, а дневни максимум од 19 на западу до 32 на југоистоку и истоку региона.
"У понедјељак ће се преко нас премјестити хладан фронт, али су модели у посљедња 24 часа трендовали све источнији положај овог хладног продора. Тренутно, изгледно је пролазно наоблачење, понегдје само врло ријетка и слаба киша, јак сјеверозападни вјетар и захлађење, па би се у понедјељак максимуми кретали од 16 до 23 степена Целзијуса.
До краја сљедеће недјеље ноћи врло свјеже уз минимуме од 1 до 13 степени Целзијуса, тако да би на вишим планинама било слабих, приземних мразева. Током дана промјенљиво облачно уз појачан сјеверозападни вјетар, али углавном суво.
Дневни максимуми углавном од 14 до 21 степен Целзијуса. Мале шансе за појаву пролазне кише тренутно стоје у сљедећи петак, али ће се и оне највјероватније до тада потпуно изгубити", навео је Чубрило.
Око 27. септембра стабилније и топлије уз свјеже ноћи, док је почетком октобра могуће ново захлађење. По свему судећи, суво, јер би стизало са сјевера континента, док би циклон био далеко над Грчком. У том случају би се суша наставила барем до око 5. октобра.
Наредних дана топло уз ријеђу појаву пљускова, а од недјеље суво захлађење, нормално за овај дио године.
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