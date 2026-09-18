Чека нас захлађење: Метеоролози објавили прогнозу до 1. октобра

Аутор:АТВ редакција
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Из Федералног хидрометеоролошког завода објављена је средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од наредне двије седмице, до 1. октобра 2026.
Како су саопћили, наредних дана у Босни и Херцеговини преовладаваће промјењиво и претежно облачно вријеме уз понегдје и обилне пљускове са грмљавином. Највише падавина очекује се у петак и понедјељак.
Минималне температуре зрака варираће између 12 степени и 18 степени у Босни, на југу Херцеговине од 17 степени до 21 степени . Највише дневне температуре углавном између 20 степени и 26 степени , на југу земље од 25 степени до 30 степени.
У задњој седмици мјесеца према расположивим моделима прогнозира се мало до умјерено облачно и претежно сунчано вријеме. Температуре зрака биће нешто ниже, нарочито у јутарњим сатима.
Јутарња температура у БиХ углавном између 4 степена и 9 степени, у Херцеговини до 11 степени. Највиша дневна температура од 16 степени до 21 степен, југу земље до 25 степени, преноси Радио Сарајево.
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