Logo

Чека нас захлађење: Метеоролози објавили прогнозу до 1. октобра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 13:14

Коментари:

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

Из Федералног хидрометеоролошког завода објављена је средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за период од наредне двије седмице, до 1. октобра 2026.

Како су саопћили, наредних дана у Босни и Херцеговини преовладаваће промјењиво и претежно облачно вријеме уз понегдје и обилне пљускове са грмљавином. Највише падавина очекује се у петак и понедјељак.

Минималне температуре зрака варираће између 12 степени и 18 степени у Босни, на југу Херцеговине од 17 степени до 21 степени . Највише дневне температуре углавном између 20 степени и 26 степени , на југу земље од 25 степени до 30 степени.

У задњој седмици мјесеца према расположивим моделима прогнозира се мало до умјерено облачно и претежно сунчано вријеме. Температуре зрака биће нешто ниже, нарочито у јутарњим сатима.

Јутарња температура у БиХ углавном између 4 степена и 9 степени, у Херцеговини до 11 степени. Највиша дневна температура од 16 степени до 21 степен, југу земље до 25 степени, преноси Радио Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

прогноза

Вријеме

вријеме у септембру

дугорочна временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

Бројне делегације положиле су данас вијенце и цвијеће на спомен-обиљежје у Туњици код Новог Града поводом 31 године од одбране сјеверозападних граница Републике Српске од хрватске агресије 1995. године.

Друштво

Обиљежавање 31 године од одбране сјеверозападних граница Српске

3 ч

0
Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

Друштво

ФЗО Српске: Омогућена и трансплантација јетре у Бјелорусији

4 ч

4
Ауто брзо вози на путу.

Друштво

Вечерас обустава саобраћаја на путу између Каракаја и Дрињаче

7 ч

0
Припреме за сезону: Јахорина објавила цјеновник

Друштво

Припреме за сезону: Јахорина објавила цјеновник

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

Огласило се тужилаштво о хапшењу одбјеглог поштара Стипе Јукића

14

55

Пожар на Чврсници и даље гори: Потребан ангажман канадера и хеликоптера

14

50

Медији: Ауто из Бећировићеве пратње имао стравичан удес, он није ни стао

14

43

Мотоциклиста погинуо у тешкој несрећи: Други задобио повреде

14

41

Центар за развој села тражи исплате од Града Бањалука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима