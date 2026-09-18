Каран: Признање Јемељаненку за освједочено пријатељство према Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да је прослављени руски борац мјешовитих борилачких спортова Фјодор Јемељаненко за Српску и српски народ не само спортска легенда, већ и искрени пријатељ.
Како је додао, Орден части са златним зрацима је трајни свједок и симбол везе која је искрена, снажна и заснована на заједничким вриједностима.
Каран је навео да ово одличје представља признање за Јемељаненков вансеријски спортски допринос, али превасходно за његово освједочено пријатељство према Републици Српској, досљедно промовисање хришћанских вриједности и неуморно јачање братских веза руског и српског народа.
"Ово одликовање је израз наше дубоке захвалности и трајног поштовања и остаје као трајни свједок и симбол везе која је искрена, снажна и заснована на заједничким вриједностима које с поносом чувамо и преносимо будућим генерацијама", истакао је Каран у Палати Републике у Бањалуци на свечаности поводом уручења Ордена Јемељаненку.
Он је навео да Република Српска има част да пожели добродошлицу Јемељаненку, човјеку чије је име уписано у историју свјетског спорта као симбол апсолутне снаге, дисциплине и непоколебљивог карактера.
"Ваша каријера, обиљежена деценијом непобједивости на свјетском трону, вишеструким титулама свјетског шампиона у тешкој категорији и статусом пионира мјешовитих борилачких вјештина, представља стандард спортске изврсности који је тешко достижан. Ипак, оно што Вас чини истинским великаном јесте чињеница да сте кроз сваку побједу сачували скромност, витешко достојанство и лични интегритет", нагласио је Каран.
Он је рекао да је за Републику Српску и српски народ Јемељаненко искрени пријатељ.
"Ваше јавно изречене ријечи о блискости са српским народом, о заједничким духовним и православним коријенима, као и подршка коју сте пружали у свим важним тренуцима, дубоко су урезане у нашу колективну свијест. То су поруке које превазилазе спорт, то су поруке братства, међусобног поштовања и трајних веза које деценијама и вијековима спајају наше народе", поручио је Каран.
Каран је рекао да је Јемељаненко увијек добродошао у Републику Српску међу своје пријатеље.
Свечаности присуствују предсједник Милорад Додик, вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, те министар унутрашњих послова Жељко Будимир.
(Срна)
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