Минић: Улазни тренд аграра у Семберији и Српској

Аутор:АТВ редакција
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Узлазни тренд аграра присутан је у Семберији и Републици Српској, истакао је предсједник Владе Српске Саво Минић на отварању Међународног сајма пољопривреде, лова и риболова "Интерагро" у Бијељини.
Минић је истакао да су за тај узлазни тренд, уз огромне природне потенцијале, заслужни добри људи и домаћини.
"Битно је да је и у ова глобално изазовна и тешка времена сваки сегмент нашег рада напредује и да су нам трендови узлазни јер радимо и развијамо Републику Српску и у правцу модерних технологија, како би наш произвођач остао и живио од свог рада", рекао је Минић.
Минић је навео да младима није довољно рећи да остану, него им треба направити предуслове да желе да остану у отаџбини и у њој живе од свога рада, што власти Републике Српске и Србије подржавају кроз сарадњу у свим областима.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић рекла је да трећина аграрног буџета Српске иде у Бијељину и Семберију и да је Влада већ обезбиједила 20 милиона КМ за пројекте наводњавања, наставак изградње дринског насипа и водовода у семберском насељу Главичице.
"Влада Републике Српске и Министарство пољопривреде увијек су и искључиво усмјерени ка пољопривреднику, модернизацији домаће производње и јачању села", истакла је Кузмићева и додала да је транзиција са традиционалног на модерно увијек тешка.
Кузмићева је навела да је за развој аграра, као и цијеле Републике Српске, важна снажна економска и институционална сарадња Српске са Србијом, коју су створили предсједници Милорад Додик и Александар Вучић.
Србија је земља партнер овогодишњег Сајма пољопривреде у Бијељини, а министар пољопривреде Србије Драган Гламочић је истакао да то није само формално партнерство него и потврда блиских и трајних веза институција и народа Србије и Српске.
"Пољопривреда је питање сигурности у будућности, зато је наша политика усмерена на јачање села и сељака, зато улажемо у механизацију, модернизацију, развој, прераду, знање и иновације, савремене технологије и вештачку интелегенцију", рекао је Гламочић.
Наводећи да га коријени везују за Републику Српску, Гламочић је рекао да је у Српској међу људима са којима дијели исте вриједности, традицију и жељу да Србија и Српска буду што снажније и сложније, да јачају економске и институционалне везе, да увијек рачунају једни на друге.
Гламочић је посебно похвалио рад премијера Републике Српске Саве Минића, наводећи да он кроз праксу и у области пољопривреде разумије човјека и пољопривредника.
"Минић има разумевање стварних потреба човека који живи од свог рада и разуме колико је важно да институције увек буду уз свој народ", истакао је Гламочић.
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Владимир Лазић, директор предузећа "Град" организатора Сајма, рекао је на отварању да овакве манифестације нису анахроне јер сусрети омогућавају контакте, размјену искустава и дружење.
"Друштва која у будућности обезбиједе воду, храну и енергију имаће реалну шансу да опстану, а `Интерагро` је платформа за разговор о тој будућности", оцијенио је Лазић.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић рекао је да је "Интерагро" бренд Семберије, а у свом обраћању указао је на значај наводњавања за будућност пољопривредне производње у овој житници Републике Српске, као и неопходност заштите домаће производње.
Пољопривредни сајам у Бијељини окупио је 300 излагача из 12 држава, а у наредна три дана очекује се 20.000 посјетилаца, преноси Срна.
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