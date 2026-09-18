"Заједничким дјеловањем створити капацитет за обухватан одговор у случају Трговске горе"

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске је на данашњој сједници усвојила Информацију o активностима институција Републике Српске и представника из Републике Српске у заједничким институцијама БиХ у вези са намјерама Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора.
Случај Трговска гора представља питање од посебног значаја за Републику Српску и БиХ, имајући у виду потенцијалне прекограничне утицаје планираног објекта, као и чињеницу да су локалне заједнице које би могле бити погођене овим пројектом у више наврата јасно исказале противљење намјери Републике Хрватске.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је у протеклом периоду реализовало и иницирало читав низ активности, од којих се посебно истиче покретање иницијативе за мултисекторски одговор институција Владе Републике Српске у случају Трговкса гора, што је резултирало читавим низом стручних и научних радова, неопходних за аргументовано одговор на студију утицаја за наведено постројење.
У Информацији се наводи и да је потписивањем Меморандума о разумијевању и сарадњи у области заштите животне средине са Министарством заштите животне средине Републике Србије, као и одржавање оперативних састанака у складу са његовим одредбама омогућило стручну помоћ надлежних институција из Републике Србије у случају Трговска гора.
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У Информацији се наводи такође и да су поднесене представке БиХ против Републике Хрватске по основу одредби Архуске конвенције, а након тога и по основу Бернске конвенције.
У оквиру обавеза извјештавања Европске комисије, на сједници Пододбора за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој, одржаној 10. јуна 2026. године у Бриселу, изнесене су актуелне информације о случају Трговска гора.
Посебно значајним оцијењено је учешће чланова званичне делегације БиХ на Шездесет петој сједници Одбора за имплементацију Конвенције о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту и њеног Протокола о стратешкој процјени, на којој је разматрана имплементација обавеза у вези са Републиком Хрватском као страном поријекла и БиХ као потенцијално погођеном страном.
У јулу 2026. године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је, као одговор на Нотификацију Републике Хрватске, поново исказало спремност да учествује у поступку процјене утицаја на животну средину, настављајући да прати све активности које се односе на планирану изградњу складишта и одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори. Студија утицаја на животну средину још увијек није достављена ни овом Министарству, нити институцијама БиХ.
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У Информацији се констатује да је јасно да се заједничким и усклађеним дјеловањем свих институција ствара капацитет за свеобухватан одговор на изазове које намеће случај Трговска гора, али и за јачање институционалног интегритета и међународне позиције Републике Српске у одбрани легитимних права и интереса.
Влада је задужила Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да настави са континуираном сарадњом кроз интензивирање заједничких активности како би се благовремено обезбиједила стручна, научна, правна и политичка основа за заштиту права и интереса Републике Српске и њених грађана.
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