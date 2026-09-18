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Битно: Поп култура у служби кризе

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Извор:

АТВ

18.09.2026 13:08
Битно: Поп култура у служби кризе
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о поп култури у служби кризе.

За „Битно” говоре: Борислав Вукојевић, комуниколог, Драго Гверић, директор ИЦБЛ и Нина Бабић, академски сликар.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Вања Мишић.

„Битно од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Вања Мишић

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