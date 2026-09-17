Битно: Свјетски дан безбједности пацијената

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о Свјетском дану безбједности пацијената.
За „Битно” говоре: Др Никола Шобот, генерални директор УКЦ-а Републике Српске, проф. др Ненад Лаловић, директор Универзитетске болнице Фоча и Живана Вуковић-Костић, почасна предсједница Удружењае медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
58
11
57
11
56
11
46
11
41
Тренутно на програму