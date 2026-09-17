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Битно: Свјетски дан безбједности пацијената

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Извор:

АТВ

17.09.2026 10:06
Битно: Свјетски дан безбједности пацијената
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о Свјетском дану безбједности пацијената.

За „Битно” говоре: Др Никола Шобот, генерални директор УКЦ-а Републике Српске, проф. др Ненад Лаловић, директор Универзитетске болнице Фоча и Живана Вуковић-Костић, почасна предсједница Удружењае медицинских сестара, техничара и бабица Републике Српске.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

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