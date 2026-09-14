У првом плану: Срђан Амиџић

Извор:
АТВ
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У новом издању емисије 'У првом плану' гост је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
О стању јавних финансија, расподјели прихода, односима у Савјету министара, политици, изазовима који очекују Републику Српску, важним одлукама и амбицијама.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторак у 20 часова и 10 минута.
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