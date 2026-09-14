Марија продала свекрвин стан да отплати љубавников дуг - стигла је њена клетва

Аутор:АТВ редакција
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У потрази за љубављу, човјек је често спреман на апсолутно све. Али, шта се догоди када та "спремност на све" пређе границу морала, закона и основне људскости?
Прича Београђанке Марије је управо то – сурово, огољено свједочанство о томе како се животни сан у секунди претвара у највећи кошмар, и како преварена прошлост увијек нађе начин да нам испоручи рачун.
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Марија је била увјерена да је у њен живот ушла она "права", судбинска љубав због које вриједи ризиковати све и спалити све мостове иза себе. Ушла је у однос који је преко ноћи постао невјероватно интензиван, пружајући јој све оно што јој је у дотадашњем животу очајнички недостајало, осјећај да је вољена, пожељна и важна. Но, умјесто да гради нову будућност на чистим темељима, она је изабрала пречицу која ће је трајно обиљежити.
Њен нови партнер имао је огроман финансијски терет – кредит који је за њега представљао неподношљив притисак. Умјесто да га пусти да се сам бори са својим финансијским демонима, Марија доноси одлуку од које се пристојном човјеку леди крв у жилама: продаје стан своје свекрве у Сурчину како би отплатила његов дуг.
Данас, са болне дистанце и са горким укусом кајања у устима, Марија више не покушава да овај сулуди чин представи као неку романтичну жртву. Али тада, у налету слијепе заљубљености, вјеровала је да је то улагање у њихову заједничку будућност. Надала се да ће њен партнер знати да препозна величину те жртве и да ће њихова веза након тога постати још снажнија и нераскидива.
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Међутим, заборавила је оно најважније. Тај стан у Сурчину за њену свекрву није био само гомила зидова и обична некретнина – био је то њен животни труд, њена сигурност и једина заштита. Марија је, зарад тренутне страсти, свјесно угрозила туђу безбједност.
Када је превара откривена, услиједио је тектонски поремећај. Бијес, шок и очај преварене свекрве преточили су се у ријечи које Марија никада неће моћи да избрише из памћења. Старица јој је тада у сузама поручила реченицу која данас звучи као пророчанство: "Сузама ћеш платити сваки динар".
Марија данас дубоко вјерује да је та клетва стигла. Иако је вјеровање у "клетве" ствар личног тумачења и субјективног осјећаја, посљедице које живи су и те како стварне и опипљиве – срушени породични односи, неповратно изгубљено повјерење и суочавање са сопственим одразом у огледалу који више не може да поднесе.
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Њене ријечи данас одзвањају као најозбиљније упозорење свима који мисле да се лична срећа може саградити на туђој несрећи: "Градила сам срећу на туђим сузама и данас обоје скупо плаћамо своје грешке", рекла је она, пише "Аваз.ба".
Заслијепљена емоцијама, Марија уопште није размишљала о најпростијем питању: шта ако веза, због које је уништила живот превареној жени, једног дана пропадне? Данас се обоје суочавају са горким крајем.
"И он и ја дебело плаћамо своје грешке", признаје она данас.
Ова исповијест није само прича о једној промашеној љубави; ово је универзална лекција о томе да у животу све прије или касније долази на наплату.
Некада је вјеровала да велика љубав захтијева да будемо спремни на све.
Данас, када је око ње остала само пустош уништеног повјерења, Марија схвата сурову истину – управо је у тој слијепој спремности на све направила највећу грешку свог живота.
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