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Почиње исплата увећаних додатака: Огласило се Министарство

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14.09.2026 13:48

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Исплата увећаних борачких додатака, као и социјалних додатака за август у Републици Српској почиње у уторак, 15. септембра, потврђено је из Министарства финансија.

Истовремено, биће исплаћена и остала мјесечна давања за унапријеђење бораца, војних инвалида и породица припадника одбрамбено-отаџбинског рата. За ове намјене обезбијеђен је 51 милион КМ.

Повећана основица

"На основу новог Закона о правима бораца, војних инвалида и породица припадника Одбрамбено отаџбинског рата од прошлог мјесеца је повећана основица по мјесецу проведеном у зони борбених дејстава, уведена је посебна новчана накнада за борце са навршених 65 година који не остварују примања по другом основу, уведена је посебна накнада и за борце који су били у заробљеништву, те омогућено признавање статуса борцима Републике Српске Крајине", наводе у Министарству.

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Подсјећају да је прије измјене закона, са обрачуном за јун мјесец, из буџета за борачка давања издвајано 43,8 милиона КМ, док је сада потребно 51 милион, што је за 7,2 милиона више или 14,1%.

Исплаћују се и социјална давања

Осим борачког додатка, сутра ће из Буџета Републике Српске бити исплаћене мјесечне накнаде за социјална давања, туђу његу и помоћ, као и увећане накнаде за незапослене родитеље из категорије породица са четворо и више дјеце.

Укључујући борачка давања, за све ове накнаде мјесечно је потребно 67.8 милиона КМ, што је више за 4,1 милион КМ или 6,4% у односу на претходни мјесец.

На основу Закона о социјалној заштити уведена су нова права корисницима посебног додатка за бригу о дјетету са сметњама у развоју, односно лица са инвалидитетом. Од прошлог мјесеца је повећан матерински додатак на основу новог Закона о дјечијој заштити.

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"За социјална давања на мјесечном нивоу је потребно 10,2 милиона КМ, док је прије измјене закона било потребно 6,6 милиона КМ, што значи да је дошло до повећања за 3,6 милиона или 35,2%", потврђено је у Министарству финансија.

Такође, одлуком Владе су увећане накнаде за унапређење личног и породичног живота породица из категорије 4+ дјеце која су право стекла на основу незапослености једног родитеља. Накнаде су увећане са 750 на 800 КМ. Мјесечно је за исплату овог права потребно 6,6 милиона КМ.

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Тагови :

Борачки додатак

социјална давања

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