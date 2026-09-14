Гдје су нестали? Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила обиљежава Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Положени су вијенци на Спомен-костурница на Новом гробљу у Бањалуци, а служен је и парастос у Храму Христа Спаситеља.
Вијенци ће бити положени и на Централном спомен-обиљежју.
Учесници данашњег обиљежавања питају "гдје су нестали" и носе њихове фотографије.
Друштво
Полиција моли за помоћ: Нестала Радмила Новаковић
Из Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила саопштено је да су током Одбрамбено–отаџбинског рата у темеље Републике Српске животе уградила 23.184 борца Војске Републике Српске.
Поред погинулих и убијених бораца Војске Републике Српске убијено је и нестало више од 10.000 цивила.
Посмртни остаци неидентификованих цивила и војника и данас се налазе у спомен костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.
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