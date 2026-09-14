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Гдје су нестали? Обиљежавање Дана несталих и погинулих у Бањалуци

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14.09.2026 11:12

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Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила обиљежава Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Фото: АТВ

Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила обиљежава Дан несталих и погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.

Положени су вијенци на Спомен-костурница на Новом гробљу у Бањалуци, а служен је и парастос у Храму Христа Спаситеља.

Вијенци ће бити положени и на Централном спомен-обиљежју.

Учесници данашњег обиљежавања питају "гдје су нестали" и носе њихове фотографије.

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Из Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила саопштено је да су током Одбрамбено–отаџбинског рата у темеље Републике Српске животе уградила 23.184 борца Војске Републике Српске.

Поред погинулих и убијених бораца Војске Републике Српске убијено је и нестало више од 10.000 цивила.

Посмртни остаци неидентификованих цивила и војника и данас се налазе у спомен костурницама у Бањалуци, Источном Сарајеву и Невесињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нестали

Одбрамбено-отаџбински рат

Бањалука

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