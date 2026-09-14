Истиче рок: Млади у Српској могу да освоје 1.000 марака

Аутор:АТВ редакција
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У уторак, 15. септембра истиче конкурс Пошта Српске који младима у Републици Српској нуди прилику да освоје вриједне награде до чак 1.000 конвертибилних марака.
Поште Српске расписале су конкурс за избор визуала којим ће бити обиљежене три деценије самосталног пословања.
На конкурсу могу да учествују млади до 25 година који ће имати прилику да за своје радове освоје вриједне новчане награде.
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Побједнички рад постаће званична поштанска марка.
Награђена ће бити три прва мјеста, а укупан наградни фонд је 2.000 КМ.
Право учешћа имају ученици средњих школа, студенти и сви други креативци од 18 до 25 година са пребивалиштем у Републици Српској, без обзира на образовање или професију.
Тема конкурса је "30 година самосталног пословања Пошта Српске“, а учесници кроз цртеж, илустрацију, слику или графички дизајн могу приказати значај поште у повезивању људи, развој предузећа кроз три деценије рада, вриједности попут сигурности и повјерења, као и спој традиционалне и модерне комуникације.
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Сваки учесник може пријавити највише два рада. Предвиђен је квадратни формат, а дигитална рјешења морају задовољити техничке стандарде како би била спремна за професионалну обраду и штампу. Аутори не треба да додају номиналну вриједност марке, назив државе или годину издања, јер ће те елементе накнадно уградити дизајнери Пошта Српске на одабрано рјешење.
Најбоље радове бираће стручњаци у двије фазе. Најприје ће графички дизајнери Пошта Српске издвојити између пет и десет најуспјешнијих приједлога, након чега ће коначну одлуку донијети комисија састављена од представника менаџмента, Службе за поштанске марке и стручњака за дизајн.
Прво мјесто доноси 1.000 КМ, друго 600 КМ, а треће 400 КМ. Другопласирани и трећепласирани радови могу бити искориштени за израду пратећих поштанских вињета.
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Имена побједника биће објављена 1. октобра на интернет страници Пошта Српске.
Побједнички рад постаће дио поштанског саобраћаја, филателистичких збирки и јубилеја којим Поште Српске обиљежавају три деценије свог постојања.
Детаље конкурса и како се пријавити погледајте на званичној страници Пошта Српске на ОВОМ ЛИНКУ.
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