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Ова кошуља ће бити потпуни хит током јесени

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14.09.2026 08:23

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Млада жена у карираној кошуљи ослања се на теренско возило у градском окружењу.
Фото: ali rezaei/Pexels

Карирана кошуља се враћа у великом стилу, а ако сте мислили да је резервисана само за опуштене викенд комбинације, вријеме је да промијените мишљење. Овај безвременски комад поново је један од занимљивијих избора за јесен 2026. године.

Највећа предност кариране кошуље је што може да изгледа потпуно другачије у зависности од тога са чим је комбинујете. Уз фармерке постаје дио лежерног стајлинга, уз панталоне може да изгледа много елегантније, док преко мајице или хаљине функционише као лагани слој за прелазни период.

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Велики повратак класике

Карирани дезен никада заправо није потпуно изашао из моде, али ове јесени добија нову интерпретацију. Умјесто да се носи искључиво као "дрварска" кошуља уз патике и фармерке, сада се комбинује са комадима који му дају много женственији и сређенији изглед.

Посебно ће бити занимљиве кошуље у класичним јесењим нијансама, али и модели са већим, упечатљивијим каро дезеном.

Како да је носите ове јесени?

Најједноставнија комбинација су карирана кошуља, равне фармерке и чизме. Ако желите да изглед буде модернији, кошуљу можете само дјелимично увући у панталоне или је носити раскопчану преко обичне мајице.

За нешто елегантнији изглед, карирану кошуљу спојите са панталонама високог струка, мокасинама и једноставном торбом. Тако овај наизглед потпуно опуштен комад добија много озбиљнију и софистициранију ноту.

Још један начин који ће бити посебно популаран јесте слојевито облачење. Кошуља може да се носи преко мајице, испод краћег џемпера или чак преко танке ролке када температуре додатно падну.

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Који модел изабрати?

Ако желите комад који ћете моћи да носите годинама, бирајте класичан крој и умјерен дезен. За оне које воле да се издвоје, одличан избор су предимензионирани модели са великим карираним мотивом.

А ако желите да карирана кошуља изгледа женственије, обратите пажњу на кројеве који нису потпуно широки и мушки, већ имају благо наглашен струк или краћу силуету.

Без обзира на то који модел изаберете, једно је сигурно - карирана кошуља ове јесени више није само резервисана за опуштене дане. Уз прави остатак комбинације може да буде један од најзахвалнијих комада у гардероберу.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

мода

Јесен

Одјећа

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